UPSC Interview Questions: जिसे खाते ही छूट जाए पसीना, क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का नाम?

UPSC Interview Question And Answer: पूरी दुनिया में मिर्च की हजारों प्रजातियां और किस्में पाई जाती हैं. वहीं, बहुत लोगों को तीखा खाने का काफी शौक होता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों का जवाब बताते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नॉलेज को देश दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला डिजिटल गांव गुजरात का अकोदरा (Akodara) है.

सवाल 2: भारत का पहला 'स्मार्ट सिटी' कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला 'स्मार्ट सिटी' गुजरात का धोलेरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है?

जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है.

सवाल 4: विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है?

जवाब: विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के कर्नाटक राज्य के हुबली (Hubballi) जंक्शन पर स्थित है.

सवाल 5: भारत का पहला सोलर गांव किसे कहा जाता है?

जवाब: भारत का पहला सोलर गांव मोढेरा (Modhera) है, जो गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत का ‘ऑर्किड स्वर्ग’ कहां, किस भारतीय राज्य को कहा जाता है 'ऑर्किड की भूमि'?

सवाल 6: भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है.

सवाल 8: भारत का कौन सा शहर 'गोल्डन सिटी' के नाम से प्रसिद्ध है?

जवाब: भारत में 'गोल्डन सिटी' के नाम से राजस्थान का जैसलमेर शहर प्रसिद्ध है.

सवाल 9: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र को क्या कहते हैं?

जवाब: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा'के मध्य में स्थित चक्र को अशोक चक्र या धर्म चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं.

सवाल 10: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कैरोलिना रीपर (Carolina Reaper) है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस भारतीय राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है?