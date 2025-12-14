Advertisement
trendingNow13040895
Hindi Newsशिक्षाUPSC Interview Questions: जिसे खाते ही छूट जाए पसीना, क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का नाम?

UPSC Interview Questions: जिसे खाते ही छूट जाए पसीना, क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का नाम?

IAS Interview Questions: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? आइए आपको जीके के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के 9 और  जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: जिसे खाते ही छूट जाए पसीना, क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का नाम?

UPSC Interview Question And Answer: पूरी दुनिया में मिर्च की हजारों प्रजातियां और किस्में पाई जाती हैं. वहीं, बहुत लोगों को तीखा खाने का काफी शौक होता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों का जवाब बताते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नॉलेज को देश दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला डिजिटल गांव गुजरात का अकोदरा (Akodara) है.

सवाल 2: भारत का पहला 'स्मार्ट सिटी' कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला 'स्मार्ट सिटी' गुजरात का धोलेरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है?
जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है.

सवाल 4: विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है?
जवाब: विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के कर्नाटक राज्य के हुबली (Hubballi) जंक्शन पर स्थित है.

सवाल 5: भारत का पहला सोलर गांव किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत का पहला सोलर गांव मोढेरा (Modhera) है, जो गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत का ‘ऑर्किड स्वर्ग’ कहां, किस भारतीय राज्य को कहा जाता है 'ऑर्किड की भूमि'?

सवाल 6: भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है.

सवाल 8: भारत का कौन सा शहर 'गोल्डन सिटी' के नाम से प्रसिद्ध है?
जवाब: भारत में 'गोल्डन सिटी' के नाम से राजस्थान का जैसलमेर शहर प्रसिद्ध है.

सवाल 9: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र को क्या कहते हैं?
जवाब: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा'के मध्य में स्थित चक्र को अशोक चक्र या धर्म चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं.

सवाल 10: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कैरोलिना रीपर (Carolina Reaper) है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस भारतीय राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?