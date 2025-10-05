Advertisement
IAS/IPS की इंटरव्यू में पूछे जाते ऐसे सवाल, कर रहे हैं UPSC की प्रिपरेशन? तो बना लें नोट्स

UPSC Interview Questions: यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:36 PM IST
UPSC Exam Questions in Hindi: अगर आपका सपना है भविष्य में IAS/IPS ऑफिसर बनने का और आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC इंटरव्यू में पूछे 10 सवाल और जवाब, जो आपकी तैयारियों में कुछ मदद कर सकते हैं. 

1. सवाल-खिलजी वंश का संस्थापक कौन था?
जवाब-जलालुद्दीन खिलजी.

2. सवाल- हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था?
जवाब- लोथल. 

3. सवाल- मुगल वंश का संस्थापक कौन था?
जवाब- बाबर

4. सवाल-  हमारी आकाशगंगा को किस नाम से पहचाना जाता हैं ??
जवाब- मिल्ली वे

5. सवाल- केंद्र में पहली बार किसने अल्पमत की सरकार का गठन किया था?
जवाब- चरण सिंह 

6. सवाल- kashmir; A tale of shame के लेखक कौन है?
जवाब- हरी जयसिंह. 

7. सवाल- बीरबल का असली नाम क्या था?
जवाब- महेश दास. 

8. सवाल- भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी?
जवाब- लॉर्ड मैकाले ने

9. सवाल- दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है?
जवाब- माउंट आबू.  

10. सवाल- किस जीव के दांत उसके पेट में होते हैं?
जवाब- लॉबस्टर. 
 
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

