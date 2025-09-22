UPSC PYQ: यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं ये सभी सवाल, क्या आप जानते जवाब?

UPSC Exam Questions in Hindi: अगर आप यूपीएससी परीक्षा या फिर कोई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे 10 सवाल जो कई साल यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है. आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते है.

1. सवाल- एक आधा सेब देखने में कैसे लगता है?

जवाब-एक दूसरे आधे सेब की तरह.

2. सवाल- क्या इंसान बिना दिमाग के जिंदा रह सकता है?

जवाब- ब्रेन डेड पेशेंट कुछ सेकंड तक मेडिकल सपोर्ट पर जिंदा रह सकता है.

3. सवाल- ऐसा कौन सा काम है जिसे सिर्फ इंसान ही कर सकता है, भगवान भी नहीं?

जवाब- परीक्षा देना और पास होना. भगवान सर्वज्ञ है.

4. सवाल- एक कमरे में 100 मोमबत्तियां हैं अगर आप एक को बुझा देते हैं तो कितनी बचीं?

जवाब- जो बुझाई गई है वो ही बची है..बाकी जल रही है और पिघल जाएंगी.

5. सवाल- एक आदमी ने 10 मंजिला इमारत से छलांग लगाई, लेकिन उसे चोट नहीं लगी, क्यों?

जवाब- क्योंकि उसने पहले मंजिल से छलांग लगाई.

6. सवाल- वह कौन सी चीज है जो खुद तो जलती, लेकिन दूसरो को रोशनी देती है ?

जवाब- मोमबत्ती

7. सवाल- कौन की गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है?

जवाब- क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है.

8. सवाल- पृ्थ्वी पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो जाए तो क्या होगा ?

जवाब- छोटे-मोटे कीड़-मकोड़े, कोकरोच आदि का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा. जैसा हॉलीवुड फिल्मों में कभी-कभार दिखाया जाता है.

9. सवाल- इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं?

जवाब- साक्षात्कार.

10. सवाल- ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है?

जवाब- सोडियम और पोटैशियम.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें