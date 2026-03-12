Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUPSC 113th Rank: शिखा गौतम ने मानी गलती, यूपीएससी में 113वीं रैंक का दावा झूठा; कौन है पास होने वाली असली शिखा?

UPSC 113th Rank: शिखा गौतम ने मानी गलती, यूपीएससी में 113वीं रैंक का दावा झूठा; कौन है पास होने वाली असली शिखा?

UPSC 113th Rank Shikha: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के रिजल्ट की घोषणा के बाद शिखा नाम के दो उम्मीदवारों ने यूपीएससी पास करने का दावा 113वीं रैंक के साथ किया था. अब असली 113वीं रैंक से पास हुई शिखा का पता चल चुका है, आइए विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:39 PM IST
UPSC Rank 113 Sikha gautam Fake Genuine Pass Candidate
UPSC Rank 113 Sikha gautam Fake Genuine Pass Candidate

UPSC 113th Rank Shikha: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली शिखा गौतम ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के रिजल्ट जारी होने के बाद 113वीं रैंक के साथ खुद को पास बताया था लेकिन असल में यूपीकी नहीं बल्कि दिल्ली की शिखा ने यूपीएससी परीक्षा क्रैक की है जिसके बारे में खुद बुलंदशहर की शिखा ने जानकारी दी. इसके साथ ही 113वीं रैंक का दावा झूठा रहा. शिखा ने अपनी गलती मानी और कहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई परीक्षा 2025 का रिजल्ट चेक करते समय सिर्फ नाम देखा और रोल नंबर पर नजर ही नहीं डाली.

एक ही रैंक के दो दावेदार

दरअसल, यूपीएससी की 113वीं रैंक चर्चाओं में उस समय आई जब सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के रिजल्ट की घोषणा के बाद एक ही रैंक के दो दावेदार सामने आ गए. यूपीएससी की 113वीं रैंक को लेकर दो उम्मीदवारों ने दावा किया कि वो परीक्षा में सफल हुए हैं. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की शिखा और रोहतक की शिखा दोनों ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता का दावा किया. अब सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है और यूपीएससी में सफल असली शिखा का पता चल गया है.

यूपीएससी में सफल होने वाली असली शिखा कौन?

बुलंदशहर की शिखा की ओर से यूपीएससी सफल करने का दावा गलत है. 113वीं रैंक के साथ रोहतक की शिखा ने यूपीएससी परीक्षा पास की है. इसके बारे में खुद यूपी की शिखा ने अपनी गलती मानते हुए पास होने का दावा छोड़ दिया है. हरियाणा के रोहतक शिखा सिंह रावत असली उम्मीदवार है जिन्होंने IAS बनने का पद हासिल किया है.

113वीं रैंक से UPSC पास करने वाली शिखा कौन?

बुलंदशहर की शिखा ने अपनी गलती को मानते हुए कहा कि उसने रिजल्ट देखने के दौरान रोल नंबर चेक नहीं किया था. सिर्फ शिखा नाम पढ़कर खुदको पास मान लिया था. जबकि, हरियाणा के रोहतक में BDPO पद पर कार्यरत शिखा ने 113वीं रैंक हासिल की है. यूपीएससी की लिस्ट में 113वीं रैंक में 0807867 रोल नंबर लिखा हुआ है तो रोहतक की शिखा का है. इस रैंक के साथ ही उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में स्थान बना लिया है.

पहले आकांक्षा नाम के दो उम्मीदवारों के बीच थी कन्फ्यूजन

यूपीएससी सीएसई 2025 परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के बाद आकांक्षा नाम की दो उम्मीदवारों की ओर से परीक्षा में सफल होने का दावा किया गया था. एक बिहार के आरा की आकांक्षा सिंह थी तो दूसरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा थी. दोनों ही 301 वीं रैंक का दावा कर रही थीं. हालांकि, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यूपीएससी खुद सामने आया और साफ किया कि गाजीपुर की आकांक्षा ही यूपीएससी परीक्षा में 301 रैंक हासिल करने वाली उम्मीदवार है. जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंकिंग 1 के साथ टॉप स्थान प्राप्त किया है.

ये भी पढ़ें- UPSC Marksheet 2025: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका, ऐसे चेक करें टॉपर्स के अंक और स्कोर डिटेल्स

