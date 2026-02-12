UPSC Recruitment 2026: यूपीएससी में IES और ISS ऑफिसर बनने के लिए आवेदन शुरू, जानिए योग्यता से लेकर सब कुछ

UPSC IES Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग ने इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस (IES) और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस (ISS) भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. परीक्षा नोटिस NO.07/2026-IES/ISS के तहत इकोनॉमिक्स या स्टेटिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में जुड़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं के पास अच्छा मौका है. आयोग की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइए जानते हैं कि किन योग्यता की जरूरत है और कैसे आवेदन कर सकते हैं?

UPSC Recruitment 2026: कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं?

इकोनॉमिक्स या स्टेटिस्टिक्स पदों पर भर्ती करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ योग्यता की जरूरत है. आयु सीमा भी तय की गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 फरवरी 2026 से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए लास्ट डेट 3 मार्च 2026 को शाम 6 बजे तक की है. इसके बाद आवेदन के लिए विंडो को बंद कर दिया जाएगा. कुल 44 पदों पर भर्ती की जाएगी. इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस (IES) या इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की होगी जरूरत?

इंडियन इकोनॉमिक्स,स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए अलग-अलग योग्यता चाहिए होगी. इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है. इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या एप्लाइड इकोनॉमिक्स या इकोमेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. जबकि, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए बैचलर डिग्री का होना जरूरी है. मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या अप्लाई स्टैटिक्स में मास्टर्स डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी आयु सीमा?

आवेदन करने वाले की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए. ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 1 अगस्त 2026 से पहले और 2 अगस्त 1996 के बाद न हुआ हो. नियम के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ‘What's New’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. यहां इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स सर्विस का नोटिफिकेशन शो होगा. इस पर क्लिक करने के बाद Documents में सर्विस का नोटिफिकेशन दिखेगा. अप्लाई करने के लिए लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाएं. लॉगिन के बाद फॉर्म ओपन होगा जिसमें सभी डिटेल्स को एंटर कर दें. सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फिर फॉर्म सब्मिट करें. इसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और उसे डाउनलोड भी कर लें.

ये भी पढ़ें- कौन हैं 60 वर्षीय तारिक रहमान? बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार, जानें पढ़ाई-लिखाई से लेकर सबकुछ