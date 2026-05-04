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Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: 16 प्रयास, 7 गोलियां और अब जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट बने IAS रिंकू सिंह राही

UPSC Success Story: 16 प्रयास, 7 गोलियां और अब जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट बने IAS रिंकू सिंह राही

UPSC Success Story of IAS Rinku Singh Rahi: लंबे समय तक काम न मिलने और खाली बैठने के कारण आईएएस रिंकू सिंह राही ने अपने पद से राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया था. इसके बाद से ये काफी सुर्खियों में रहे और अब जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट की कुर्सी संभाल रहे हैं. अपने आईएएस बनने तक के सफर में कई ऊंच-नीच का सामना भी किया है. आइए आईएएस रिंकू सिंह राही की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 04, 2026, 04:02 PM IST
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UPSC Success Story of IAS Rinku Singh Rahi
UPSC Success Story of IAS Rinku Singh Rahi

UPSC Success Story of IAS Rinku Singh Rahi: रिंकू सिंह राही की कहानी किसी साधारण आईएएस ऑफिसर की कहानी जैसी नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और जिद से भरी हुई एक असाधारण यात्रा है. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने काफी संघर्ष किया है. जब-जब आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई उन्हें तब-तब इसकी कीमत हमले और गंभीर चोटों के रूप में चुकानी पड़ी. हालांकि, इन सबके बावजूद भी उन्होंने अपना हौसला कभी टूटने नहीं दिया. यूपीएससी की कठिन रहा में उन्होंने असफलता का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने दिया. 16 बार फेल होने के बाद 17वीं बार में यूपीएससी में सफलता मिली और फिर वो IAS अधिकारी पद हासिल कर पाए. अपने इस्तीफे और नई पोस्टिंग की खबरों के कारण फिर से रिंकू सिंह राही सुर्खियों में हैं.

काम न होने पर दे दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजस्व परिषद में उनके पास कोई काम नहीं हुआ करता था और बिना किसी काम के खाली बैठने की सैलरी आईएएस रिंकू सिंह राही को नहीं चाहिए थी. इस वजह से उन्होंने 26 मार्च 2026 को इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र में साफ-साफ लिखा कि उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है और वो बिना किसी काम को किए सैलरी नहीं लेना चाहते हैं. इस्तीफे पत्र में उन्होंने पीसीएस कैडर में वापस भेजने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें उनका पुराना पद समाज कल्याण अधिकारी दे दिया जाए जिससे वो सीधा जनता की सेवा कर सके.

अब जालौन में बन गए संयुक्त मजिस्ट्रेट

रिंकू सिंह राही के इस्तीफे से प्रशासन में हलचल का माहौल बन गया था. ऐसे में शासन ने उनकी कार्यक्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला लेते हुए उन्हें नए पद पर पोस्टिंग दी वर्तमान में जालौन के संयुक्त मजिस्ट्रेट पद पर रिंकू सिंह राही नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही उनकी ईमानदारी की जीत हुई और उनकी सफलता की कहानी को हर कोई पसंद कर रहा है.

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पीसीएस अधिकारी से आईएएस बनने तक का सफर

2004 में पीसीएस अधिकारी बनने से 2023 में आईएएस बनने तक का सफर कई संघर्ष के साथ है. साल 2009 से उनकी ईमानदारी की कहानी शुरू होती है. मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी पद पर रहते हुए स्कॉलरशिप और पेंशन योजनाओं में हो रहे घोटालों का पर्दाफाश किया था. ऐसे में नाराज हुए माफियाओं ने उन पर 7 गोलियों से जानलेवा हमला किया. 7 गोलियों में 2 गोली उनके चेहरे पर लगी थी जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. जबड़ा भी पूरी तरह खराब हो गया था. कई महीनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे और सर्जरी भी कई हुई जिसके बाद वो बच पाए.

17वीं बार में मिली सफलता

उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी के पद पर रहते हुए आईएएस रिंकू सिंह राही आईएएस बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की. हालांकि, उनका आईएएस बनने का सपना जल्दी पूरी नहीं हो पाया. 16 बार असफल होने के बाद 17वीं बार में 921वीं रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बने. यूपीएससी के दोनों इंटरव्यू में ज्यादा नंबर नहीं आए थे लेकिन मेंस में अधिक नंबर आने से वो सफल हो पाए.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: 16 फ्रैक्चर, 8 सर्जरी; फिर भी नहीं टूटी हिम्मत, झुग्गी से निकलकर ये महिला बनीं IAS अफसर

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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