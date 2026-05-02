UPSC Success Story: 16 फ्रैक्चर, 8 सर्जरी; फिर भी नहीं टूटी हिम्मत, झुग्गी से निकलकर ये महिला बनीं IAS अफसर

UPSC Success Story of IAS Ummul Kher: जिंदगी कभी-कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां न पीछे लौटने का रास्ता दिखता है और न ही आगे बढ़ने की कोई साफ राह नजर आती है. ऐसे समय में कई लोग हिम्मत हारकर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं और सफलता की नई कहानी लिखते हैं. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है एक IAS अधिकारी की, जिन्होंने गरीबी, गंभीर बीमारी और परिवार के विरोध जैसी कई चुनौतियों का सामना किया. हड्डियों की दुर्लभ बीमारी के कारण बार-बार फ्रैक्चर और सर्जरी झेलने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया.

आखिरकार अपनी मेहनत और हौसले के दम पर उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC पास करने के साथ अपना IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया. आइए आईएएस उम्मुल खेर की संघर्ष और सफलता की कहानी जानते हैं.

16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी से गुजरना पड़ा

राजस्थान की रहने वाली उम्मुल का बचपन झुग्गी में बीता वो. दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की झुग्गी में रहती थी और उनके पिता कपड़े बेचते थे. बचपन से ही वो हड्डियों की गंभीर बीमारी से परेशान थी. इस बीमारी के कारण हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं और ये ही कारण रहा कि करीब 16 बार उम्मुल का फ्रैक्चर हो चुका है और 8 बार सर्जरी भी हो चुकी है. उनकी गंभीर बीमारी और घर की कमजोर आर्थिक हालत उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कमजोर न बना सकी और उन्होंने सिविल परीक्षा की तैयारी शुरू की.

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आर्थिक मदद के लिए पढ़ाया ट्यूशन

घर की आर्थिक स्थिति उम्मुल को बचपन से पता थी और उन्होंने 10वीं के दौरान ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था. अपनी पढ़ाई का खर्च वो ट्यूशन से निकालती और उन्हें 10वीं तक पढ़ाने के लिए एक एनजीओ ने मदद भी की. आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा. दरअसल, परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो 10वीं से आगे पढ़ाई करे.

घर छोड़कर झुग्गी में बनाया डेरा

परिवार वालों के विरोध के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो झुग्गी बस्ती में रहने पहुंच गई. वहां से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की. झुग्गी में रहकर और पढ़ाई करके उम्मुल ने कक्षा 12वीं 91 प्रतिशत रैंक हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. यहां से ग्रेजुएट होने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से उन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी की. इससे आगे पढ़ाई के लिए MPhil/PhD प्रोग्राम में दाखिला लिया.

झुग्गी से IAS बनने तक का सफर

सिर्फ पढ़ाई के लिए घर छोड़कर झुग्गी बस्ती में रहने वाली उम्मुल खेर ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. अपनी मेहनत और लग्न के दम पर उन्होंने यूपीएससी 2016 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 420 रैंक हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने आईएएस अफसर का पद हासिल किया और कर दिखाया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है.

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