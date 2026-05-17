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Hindi Newsशिक्षापति ने छोड़ा साथ, समाज ने मारे ताने... लेकिन बिना इंटरनेट पढ़कर कोमल ने क्रैक किया UPSC, बनीं IRS अफसर

पति ने छोड़ा साथ, समाज ने मारे ताने... लेकिन बिना इंटरनेट पढ़कर कोमल ने क्रैक किया UPSC, बनीं IRS अफसर

UPSC Success Story: पति का साथ छूटा, समाज ने ताने मारे, गांव में बिना इंटरनेट और सीमित संसाधनों के बीच संघर्ष करती रहीं कोमल गणात्रा. जानिए कैसे गुजरात की इस बेटी ने चार प्रयासों के बाद UPSC क्रैक कर IRS अफसर बनकर इतिहास रच दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 17, 2026, 10:08 AM IST
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पति ने छोड़ा साथ, समाज ने मारे ताने... लेकिन बिना इंटरनेट पढ़कर कोमल ने क्रैक किया UPSC, बनीं IRS अफसर

जिंदगी कभी-कभी इंसान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है, जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है. शादी टूट जाए, अपने साथ छोड़ दें और समाज ताने मारने लगे, तो कई लोग हार मान लेते हैं. लेकिन कुछ लोग दर्द को ही अपनी ताकत बना लेते हैं. ऐसी ही कहानी है गुजरात की बेटी कोमल गणात्रा की, जिन्होंने टूटकर बिखरने के बजाय खुद को फिर से खड़ा किया. पति का साथ छूटा, रिश्तेदारों ने ताने मारे, संसाधन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन सपना जिंदा था. उसी सपने ने उन्हें संघर्ष की आग से निकालकर भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अफसर बना दिया.

कौन हैं कोमल गणात्रा?

Komal Ganatra गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला की रहने वाली हैं. उनका जन्म साल 1982 में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई गुजराती माध्यम से हुई. उनके पिता पेशे से शिक्षक थे और बचपन से ही उन्होंने बेटी को बड़ा सपना देखने की सीख दी. सिर्फ 4 साल की उम्र में पिता ने कोमल से कहा था कि उन्हें बड़ा होकर प्रशासनिक अधिकारी बनना है. यही बात उनके जीवन का लक्ष्य बन गई. पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाली कोमल ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीए और पीटीसी जैसे कई कोर्स पूरे किए. उन्होंने अलग-अलग विषयों और भाषाओं में शिक्षा हासिल कर मजबूत अकादमिक आधार बनाया.

शादी के बाद जिंदगी कैसे बदल गई?

साल 2008 में कोमल ने गुजरात लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास कर ली थी और अधिकारी बनने के बेहद करीब थीं. इसी दौरान उनकी शादी न्यूजीलैंड में रहने वाले एक एनआरआई बिजनेसमैन से तय हो गई. शादी के कारण उन्होंने इंटरव्यू छोड़ दिया और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया. लेकिन शादी के सिर्फ 15 दिन बाद उनकी दुनिया बदल गई. ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और पति उन्हें भारत में छोड़कर न्यूजीलैंड लौट गया. कोमल ने न्याय पाने की कोशिश की, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा मिली.

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समाज के तानों के बीच कैसे शुरू हुआ संघर्ष?

ससुराल से लौटने के बाद कोमल अपने माता-पिता के घर पहुंचीं, लेकिन वहां भी समाज के तानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. रिश्तेदार और पड़ोसी बार-बार उनके पति को लेकर सवाल पूछते थे. इससे परेशान होकर उन्होंने अपने शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में अकेले रहने का फैसला किया. वहां उन्हें एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिली, जहां उन्हें सिर्फ 5 हजार रुपये महीने मिलते थे. इसी कम कमाई में उन्होंने जिंदगी संभाली और यूपीएससी की तैयारी शुरू की. गांव में इंटरनेट नहीं था, बिजली की दिक्कत थी और अंग्रेजी अखबार तक नहीं मिलता था.

बिना इंटरनेट कैसे बनीं IRS अफसर?

कोमल सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल में पढ़ाती थीं और शनिवार-रविवार को करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करके अहमदाबाद कोचिंग के लिए जाती थीं. उन्होंने कभी नौकरी से छुट्टी नहीं ली. तीन बार यूपीएससी में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. चौथे प्रयास में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी. साल 2012 में उनका परीक्षा केंद्र मुंबई था. स्कूल खत्म करने के बाद रातभर ट्रेन से सफर कर परीक्षा देने पहुंचीं और वापस काम पर लौट गईं. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 591वीं रैंक हासिल कर भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS में जगह बनाई. आज उनकी कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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