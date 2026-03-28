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Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: ये है 12वीं की वो टॉपर जिन्होंने ठुकरा दिया था IAS का ऑफर! 2 बार यूपीएससी में पास, ऐसे बनीं IFS अफसर

UPSC Success Story: ये है 12वीं की वो टॉपर जिन्होंने ठुकरा दिया था IAS का ऑफर! 2 बार यूपीएससी में पास, ऐसे बनीं IFS अफसर

UPSC Success Story of Aditi Chhaparia: आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने IRPFS से IFS बनने तक का सफर तय किया. उस दौरान IAS जैसे पद को भी छोड़ने को तैयार हो गईं, आइए अदिति छपरिया की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:20 PM IST
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upsc success story of aditi Chhaparia
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UPSC Success Story of Aditi Chhaparia: एक साधारण लड़की ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था. स्कूल के समय से वो टॉपर के रूप में जानी जाती थी. 12वीं में टॉप करने वाली इस लड़की ने अपने सपनों को भी सच करके दिखाया. हर कोशिश के साथ कुछ सीखा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाया. आखिरकार एक दिन वो पल आ ही गया जिसके लिए सालों से अदिति मेहनत कर रही थी. जी हां, हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की अदिति छपरिया की बात कर रहे हैं. उनकी सफलता की कहानी कई उम्मीदवारों के लिए प्रेणा से भरी हुई है. यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 2-2 बार सफल होने के बाद, आईएएस छोड़कर अदिति छपरिया ने आईएफएस को चुना. अदिति छपरिया की सफलता की कहानी से आपको जानने को मिलेगा कि असली जीत वही होती है, जब आप हम अपनी शर्तों पर सफलता हासिल कर लेते हैं.

कौन है IFS अदिति छपरिया?

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली अदिति छपरिया के माता-पिता ने शुरुआत से उन्हें सपोर्ट किया है. उनके पिता आशीष और माता सीमा ने गोरखपुर के लिटिल फ्लावर स्कूल से अदिति को 8वीं तक पढ़ाया. इसके बाद उन्होंने अदिति को राजस्थान के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर में आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज दिया था. स्कूल के समय से ही वो पढ़ाई के मामले में अच्छी रही. राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के दौरान 10वीं में पूरे राज्य में टॉप रही और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षा में भी टॉपर थी. 99.5 फीसदी अंक के साथ पूरे भारत में तीसरा रैंक हासिल किया था. वर्तमान में आईएफएस अफसर है.

कॉलेज के समय से UPSC तैयारी पर फोकस

12वीं की टॉपर अदिति ने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी. साल 2023 में पहली बार UPSC की परीक्षा की और क्रैक करके उन्होंने इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस (IRPFS) के लिए रैंक हासिल की. अदिति का सपना सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना नहीं था बल्कि आईएफएस बनने का था. इसलिए उन्होंने फिर से परीक्षा की तैयारी की.

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IAS की रैंक की हासिल

अदिति ने दूसरी बार यूपीएससी की तैयार घर रहकर की. मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बनाकर खूब मेहनत की. साल 2024 में यूपीएससी क्रैक कर ऑल इंडिया रैंकिंग 97 रैंक हासिल की. हालांकि, IAS बनना नहीं बल्कि उनका सपना आईएफएस बनने का था और इसलिए उन्होंने आईएएस को छोड़कर 97 रैंक के साथ IFS अफसर बनने का ऑप्शन चुना. आज उनकी सफलता की कहानी की चर्चा हर कहीं होती है. उनका मानना है कि अगर आप सही दिशा में फोकस करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो कभी न कभी सफलता जरूर मिल जाती है.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: रोज 20 घंटे की पढ़ाई, यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल; पक्षल ने कैसे किया CSE एग्जाम क्रैक?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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