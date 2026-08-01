/Deepanshu Jindal Success Story: 2 महीने में माता-पिता को खोया, 2 बार UPSC में हुए फेल... फिर भी नहीं मानी हार, ऐसे बने IAS दीपांशु जिंदल

हर बड़ी सफलता के पीछे कई ऐसे संघर्ष छिपे होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. IAS अधिकारी दीपांशु जिंदल की कहानी भी इसी सच को साबित करती है. पंजाब के मोगा के रहने वाले दीपांशु ने कम उम्र में ऐसे दर्द का सामना किया, जिसे सह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. माता-पिता को केवल दो महीने के अंतराल में खोने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. आर्थिक और मानसिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने माता-पिता के सपनों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. यही दृढ़ संकल्प उन्हें UPSC परीक्षा तक ले गया और आखिरकार उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 38 हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया.
दीपांशु जिंदल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) में दाखिला लिया. पढ़ाई में वह हमेशा उत्कृष्ट रहे और कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट भी बने. लेकिन 12वीं कक्षा के दौरान उनके जीवन में बड़ा संकट आया, जब उनके पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने लगे. एक ओर पिता का इलाज चल रहा था तो दूसरी ओर दीपांशु अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे. परिवार की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा से समझौता नहीं किया और लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहे.
कॉलेज के पहले सेमेस्टर के दौरान दीपांशु के पिता का निधन हो गया. इस दुख से परिवार अभी उबर भी नहीं पाया था कि केवल दो महीने बाद उनकी मां का भी देहांत हो गया. इतने कम समय में दोनों माता-पिता को खो देना उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था. कोविड महामारी के दौरान वह घर में अकेले रह गए और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे. ऐसे समय में उनकी बड़ी बहन ने उनका सबसे बड़ा सहारा बनकर साथ दिया. उनसे पांच साल बड़ी उनकी बहन भी IAS अधिकारी हैं और दीपांशु उन्हें अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं. परिवार के इस सहयोग ने उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दी.
दीपांशु ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग भी की, लेकिन सफलता उन्हें पहली बार में नहीं मिली. लगातार दो प्रयासों में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा. हालांकि उन्होंने इन असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, तैयारी की रणनीति में बदलाव किया और पहले से अधिक अनुशासन के साथ मेहनत जारी रखी. उनका मानना था कि हर असफलता भविष्य की सफलता की तैयारी होती है. इसी सोच ने उन्हें निराशा से बाहर निकालकर लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने की प्रेरणा दी.
लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर दीपांशु ने अपने तीसरे प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 38 हासिल की. इसके साथ ही उनका IAS अधिकारी बनने का सपना साकार हो गया. यह सफलता केवल एक परीक्षा पास करने की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उन सभी कठिन परिस्थितियों पर जीत थी जिनका उन्होंने वर्षों तक सामना किया. उनके सफर ने यह साबित किया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकतीं.
दीपांशु जिंदल का संदेश हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए प्रेरणादायक है. उनका कहना है कि सफलता के पीछे भागने के बजाय खुद को इतना योग्य बनाइए कि सफलता खुद आपके पास आए. उनके शब्द हैं, "काबिल बनिए, इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी." उनका जीवन बताता है कि दुख, असफलता और कठिन परिस्थितियां इंसान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं. अगर इरादा मजबूत हो, सीखने की इच्छा बनी रहे और मेहनत में निरंतरता हो, तो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.