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Hindi Newsशिक्षातैयारी के बीच उजड़ गई दुनिया, सिर से उठा मां का साया; पर अंकिता ने आंसुओं को बनाया हथियार और बन गई IAS!

तैयारी के बीच उजड़ गई दुनिया, सिर से उठा मां का साया; पर अंकिता ने आंसुओं को बनाया हथियार और बन गई IAS!

UPSC Success Story: हरियाणा की बेटी अंकिता चौधरी ने मां को खोने के बाद भी हार नहीं मानी. UPSC में पहले प्रयास में असफल होने के बाद दूसरी कोशिश में ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल कर IAS बनीं. जानिए उनकी संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 16, 2026, 10:21 AM IST
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तैयारी के बीच उजड़ गई दुनिया, सिर से उठा मां का साया; पर अंकिता ने आंसुओं को बनाया हथियार और बन गई IAS!

कभी-कभी जिंदगी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा किताबों से नहीं, हालातों से लेती है. कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा की बेटी अंकिता चौधरी की, जिन्होंने दर्द, संघर्ष और अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. जब वह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC की तैयारी कर रही थीं, तभी एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी. मां का निधन उनके लिए ऐसा झटका था जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया. लेकिन कहते हैं असली योद्धा वही होता है जो टूटकर भी खड़ा हो जाए. अंकिता ने भी आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और आखिरकार IAS अफसर बनकर लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन गईं.

कौन हैं अंकिता चौधरी?

अंकिता चौधरी हरियाणा के मेहना की रहने वाली हैं. बचपन से पढ़ाई में तेज अंकिता ने अपनी शुरुआती शिक्षा इंडस पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने University of Delhi के Hindu College से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवा में जाना है. कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी. इसके बाद उन्होंने Indian Institute of Technology Delhi से मास्टर्स की पढ़ाई भी पूरी की और अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस बनाए रखा.

जिंदगी ने कब दिया सबसे बड़ा झटका?

अंकिता की जिंदगी में सबसे कठिन समय तब आया, जब UPSC की तैयारी के दौरान एक सड़क हादसे में उनकी मां का निधन हो गया. यह घटना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा थी. मां के जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गई थीं और कुछ समय के लिए पढ़ाई से भी दूर हो गईं. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. उनके पिता, जो एक चीनी मिल में अकाउंटेंट हैं, उन्होंने बेटी को संभाला और हिम्मत दी. पिता का यही भरोसा अंकिता के लिए सबसे बड़ी ताकत बना. उन्होंने तय किया कि अब हार नहीं माननी है और मां के सपनों को पूरा करना है.

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पहले प्रयास में क्या हुआ?

अंकिता ने साल 2017 में पहली बार UPSC सिविल सेवा परीक्षा दी. उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली. यह असफलता भी उनके लिए आसान नहीं थी. एक तरफ परीक्षा में हार और दूसरी तरफ मां को खोने का दर्द, दोनों ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया. लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया. उन्होंने अपनी तैयारी की रणनीति बदली, ज्यादा अनुशासन के साथ पढ़ाई की और हर गलती से सीखने का फैसला किया. यही फैसला आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना.

दूसरी कोशिश में कैसे रचा इतिहास?

साल 2018 में अंकिता ने दूसरी बार UPSC परीक्षा दी और इस बार उन्होंने ऐसा कमाल किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. उन्होंने पूरे देश में 14वीं रैंक हासिल की और IAS अफसर बन गईं. उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात सपनों को रोक नहीं सकते. मां का साथ भले छूट गया, लेकिन उनका आशीर्वाद और पिता का भरोसा अंकिता के साथ रहा. आज अंकिता चौधरी की कहानी उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है, जो जिंदगी की मुश्किलों के बीच अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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