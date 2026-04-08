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UPSC Success Story: 5 बार फेल, फिर भी नहीं मानी हार; आरक्षण का यूज किए बिना IAS बनीं अरुणा

UPSC Success Story of IAS Aruna: बार-बार की असफलता को कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती बना लोगे तो एक दिन कामयाबी जरूर हासिल हो सकेगी. दरअसल, इस लाइन की उदाहरण IAS अरुणा हैं जिन्होंने सफलता हासिल करने तक कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन हार नहीं मानी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:00 PM IST
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UPSC Success Story of IAS Aruna
UPSC Success Story of IAS Aruna

UPSC Success Story of IAS Aruna: 'यूपीएससी में सफलता' ये शब्द सुनने के लिए कई उम्मीदवारों की रातों की नींद, समय और संघर्ष छिपा हुआ होता है. देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में सफल होना उतना आसान नहीं है जितना लगता है. इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों की कहानी प्रेरणादायक होती है. एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हिम्मत की तारीफ करेंगे. पिता के सिर पर कर्ज, बेटी को बार-बार असफलता मिले तो कैसे एक लड़की अपना सफर तय करती है? कैसे बिना आरक्षण का इस्तेमाल किए 5 बार हार के बाद भी सफल होकर दिखाती है? आइए आईएएस अरुणा की प्रेरणादायक कहानी जानते हैं.

कर्ज से पिता ने की आत्महत्या

सफर उतना आसान नहीं था जितना उनकी सफलता जानने के बाद लोगों को लगता होगा. यूपीएससी में ऑल इंडिया 308वीं रैंक हासिल कर सफल होने वाली अरुणा एम कर्नाटक की रहने वाली हैं. सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने में लंबा संघर्ष है. पिता का कर्ज के कारण आत्महत्या करना, यूपीएससी में कई बार असफलता जैसे हादसे उनकी जिंदगी की किताबें के कई पन्नों में हैं. पेश से किसान और बच्चों को पढ़ाई के लिए लेने वाले कर्ज से दबे पिता ने साल 2009 में आत्महत्या कर ली थी. पांच बच्चों के पिता की मौत के बाद घर में सन्नाटा पसर गया. उस दौरान अरुणा इंजीनियरिंग डिग्री के लिए पढ़ रही थी.

पिता के लिए यूपीएससी की परीक्षा

अरुणा के पिता उन्हें बहुत पढ़ाना-लिखाना चाहते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही उन्होंने कर्ज भी लिया था. पिता की मौत के बाद अरुणा ने देश के किसानों की सेवा करने का सोचा और उसके लिए वो सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गई. यूपीएससी को अपना सपना बना लिया और 2014 से तैयारी शुरू कर दी. शुरुआत के 5 अटेंप्ट में असफलता हासिल हुई लेकिन 6वीं कोशिश में वो सफल रही.

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बैकवर्ड क्लास, नहीं लिया आरक्षण का सहारा

बैकवर्ड क्लास से आने के कारण अरुणा चाहती तो वो आरक्षण का इस्तेमाल कर सकती थी लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इसका यूज नहीं किया. अनारक्षित कोटे से हर बार वो यूपीएससी परीक्षा देती रही. 5 बार लगातार फेल होने से निराश भी हुई लेकिन फिर भी बिना हार माने और आरक्षण का इस्तेमाल किए उन्होंने आखिर में सफलता हासिल कर ली. असफलता के बाद भी लगातार कोशिश करती रही. 6वीं कोशिश 2021 में की और वो यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंकिंग 308 वीं रैंक के साथ सफल हो गई.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: सिक्योरिटी गार्ड के बेटे ने नहीं मानी हार, 4 बार फेल; 5वीं बार में यूपीएससी परीक्षा में पास

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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