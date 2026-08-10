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UPSC Success Story: पिता हैं किसान, 7 KM साइकिल चलाकर जाते थे कोचिंग, हिंदी मीडियम से पढ़कर दूसरे प्रयास में क्रैक की UPSC परीक्षा

आदित्य सिंह ने कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद UPSC Civil Services Exam दूसरे प्रयास में पास किया. किसान परिवार से आने वाले आदित्य ने प्रयागराज में रहकर हिंदी माध्यम से तैयारी की और गांव की समस्याओं से प्रेरित होकर IAS बनने का सपना पूरा किया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 10, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:21 AM IST
UPSC Success Story: पिता हैं किसान, 7 KM साइकिल चलाकर जाते थे कोचिंग, हिंदी मीडियम से पढ़कर दूसरे प्रयास में क्रैक की UPSC परीक्षा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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