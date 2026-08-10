/UPSC Success Story: पिता हैं किसान, 7 KM साइकिल चलाकर जाते थे कोचिंग, हिंदी मीडियम से पढ़कर दूसरे प्रयास में क्रैक की UPSC परीक्षा

भारत में लाखों युवा हर साल UPSC Civil Services Examination की तैयारी करते हैं. कोई पहले प्रयास में सफलता हासिल करता है तो किसी को मंजिल तक पहुंचने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं. आज की सफलता की कहानी ऐसे ही अभ्यर्थी आदित्य सिंह की है, जिन्होंने कठिन आर्थिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद दूसरे प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया.
आदित्य सिंह आजमगढ़ जिले के लालपुर गौहर गांव के रहने वाले हैं. वह चार भाई-बहनों में से एक हैं. उनके पिता किसान हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. साधारण परिवार से आने वाले आदित्य को पढ़ाई के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और लगातार आगे बढ़ते रहे.
आदित्य सिंह के मन में IAS अधिकारी बनने का विचार कक्षा 12वीं के दौरान आया था. खास बात यह थी कि उस समय उन्हें UPSC परीक्षा की प्रक्रिया, पेपरों की संख्या या विस्तृत सिलेबस की पूरी जानकारी तक नहीं थी. इसके बावजूद उनके मन में सिविल सर्वेंट बनने का सपना मजबूत होता गया और आगे चलकर उन्होंने इसी लक्ष्य को अपनी तैयारी का आधार बनाया.
आदित्य के मुताबिक, उन्हें सिविल सर्विस में जाने की प्रेरणा अपने गांव और आसपास के लोगों की समस्याओं को देखकर मिली. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता की कमी, कनेक्टिविटी और दूसरी बुनियादी समस्याओं ने उन्हें प्रभावित किया. उन्हें लगा कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाई जा सकती है. आदित्य सिंह अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने पिता को देते हैं. आर्थिक परिस्थितियां आसान नहीं होने के बावजूद उनके पिता ने बेटे की पढ़ाई और लक्ष्य के लिए लगातार सहयोग किया. उनकी छोटी बहन का भी आदित्य की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान रहा. आदित्य का कहना है कि उनकी पूरी यात्रा को सबसे करीब से उनकी छोटी बहन ने देखा है, जो खुद अभी पढ़ाई कर रही हैं.
UPSC की तैयारी के लिए आदित्य दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने प्रयागराज को चुना. वह प्रयागराज के सलोरी इलाके में रहकर तैयारी करते थे. उन्होंने दृष्टि कोचिंग संस्थान से भी पढ़ाई की. बताया गया है कि उनके कमरे और कोचिंग के बीच करीब एक किलोमीटर की दूरी थी. इसलिए वह रोजाना साइकिल से कोचिंग जाया करते थे. उन्होंने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में कोचिंग ज्वाइन की थी.
UPSC की तैयारी के दौरान आदित्य करीब 8 घंटे रोजाना पढ़ाई करते थे. हालांकि उनका मानना है कि केवल घंटे गिनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पढ़ाई की निरंतरता और सही रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है. उनके अनुसार, प्रीलिम्स परीक्षा के बाद तैयारी का समय और मेहनत दोनों काफी बढ़ जाते हैं.
आदित्य सिंह हिंदी माध्यम के छात्र रहे हैं. उन्होंने वर्ष 2024 में अपना पहला UPSC प्रयास दिया. इस प्रयास में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा यानी Prelims को सफलतापूर्वक पार किया, लेकिन आगे की प्रक्रिया में उन्हें सफलता नहीं मिली. इस असफलता को उन्होंने रुकावट के बजाय सीखने का अवसर माना और अपनी कमियों पर काम किया.
पहले प्रयास के अनुभव के बाद आदित्य ने अपनी रणनीति पर दोबारा काम किया. उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और तैयारी को ज्यादा व्यवस्थित किया. लगातार मेहनत, सीमित संसाधनों में तैयारी और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता के दम पर उन्होंने दूसरे प्रयास में UPSC Civil Services Examination में सफलता हासिल कर ली.
आदित्य सिंह की कहानी बताती है कि UPSC जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी में संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य के प्रति निरंतरता, सही रणनीति और असफलता से सीखने की क्षमता होती है. किसान परिवार से आने वाले आदित्य ने सीमित आर्थिक परिस्थितियों के बीच प्रयागराज में रहकर तैयारी की और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की. उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद सिविल सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं.