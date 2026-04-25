पिता का सपना और बेटे का जुनून! लगातार 6 कोशिशें, 5 मेन्स और 3 इंटरव्यू के बाद मनोज ने ऐसे हासिल की 493 रैंक

महाराष्ट्र के जलिहाल गांव के मनोज पाटिल ने UPSC 2025 में 493वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया. सूखे और पलायन से जूझते गांव से निकलकर उन्होंने कठिन हालात में सफलता पाई. उनकी उपलब्धि पूरे गांव के लिए प्रेरणा और उम्मीद की नई किरण बन गई.
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कभी पानी के लिए तरसने वाला गांव, जहां जिंदगी रोज की जद्दोजहद में उलझी रहती है… वहीं से निकला एक सपना, जिसने देश की सबसे कठिन परीक्षा में अपनी चमक बिखेर दी. जलिहाल में उस दिन जश्न था, जब मनोज रामचंद्र पाटिल ने UPSC 2025 में 493वीं रैंक हासिल की. यह सिर्फ एक छात्र की सफलता नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद और संघर्ष की जीत थी. जहां लोग आज भी रोज़गार के लिए पलायन करते हैं, वहीं से निकलकर मनोज ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर हौसला बड़ा हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं.
जलीहाल गांव अपनी परेशानियों के लिए जाना जाता है, जहां हर साल सूखे के कारण लोगों को काम की तलाश में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है. खेती के लिए पानी की कमी है, इसलिए कई किसानों ने अपनी जमीन सोलर कंपनियों को लीज पर दे दी है. गांव में पढ़ाई की सुविधा सिर्फ चौथी कक्षा तक ही है, इसके बाद बच्चों को बाहर जाना पड़ता है. ऐसे माहौल में प्रतियोगी परीक्षाएं ही युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई हैं. मनोज की सफलता ने इस सोच को और मजबूत किया है कि हालात कैसे भी हों, मेहनत से रास्ता बनाया जा सकता है.
मनोज एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता रिटायर्ड शिक्षक हैं और मां गृहिणी हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के जिला परिषद स्कूल से की, फिर आगे की पढ़ाई सोलापुर के कॉलेज में साइंस से पूरी की. बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की. बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थे और कई स्कॉलरशिप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया. उनके पिता ने ही उन्हें यूपीएससी का सपना दिखाया. यही सपना धीरे-धीरे उनका लक्ष्य बन गया और उन्होंने इसे पूरा करने की ठान ली.
इंजीनियरिंग के दौरान मनोज की जिंदगी ने नया मोड़ लिया. एक दिन उन्होंने प्रवीण गेडाम का लेक्चर सुना, जिसने उनके अंदर छुपे सपने को दिशा दी. इसके बाद दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने तय किया कि वे सिविल सेवा की तैयारी करेंगे. नौकरी करने के बाद भी उन्होंने उसे छोड़कर पूरी तरह तैयारी शुरू कर दी. यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी.
मनोज का सफर आसान नहीं था. उन्होंने 6 प्रयास किए, 5 बार मेन्स दिया और 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचे. पहले मेन्स में कम नंबर मिलने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली और उत्तर लिखने पर ज्यादा ध्यान दिया. उन्होंने रोज 8-10 घंटे पढ़ाई की और खुद की तैयारी पर भरोसा रखा. पोलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्शनल चुना. दिल्ली में रहकर उन्होंने ग्रुप स्टडी और सीनियर्स से सीख ली. आखिरकार छठे प्रयास में उन्हें सफलता मिली और उन्होंने AIR 493 हासिल कर अपने पिता का सपना पूरा कर दिया.