Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: अनाथालय में बिताए 13 साल... बिना यूपीएससी परीक्षा के बन गए IAS, जानें बी अब्दुल नासर की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: अनाथालय में बिताए 13 साल... बिना यूपीएससी परीक्षा के बन गए IAS, जानें बी अब्दुल नासर की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IAS B Abdul Nassar: आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिना यूपीएससी परीक्षा के आईएएस बन गए हैं. आइए आईएएस बी अब्दुल नासर की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:04 AM IST
UPSC Success Story: अनाथालय में बिताए 13 साल... बिना यूपीएससी परीक्षा के बन गए IAS, जानें बी अब्दुल नासर की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IAS B Abdul Nassar: हालात चाहे कैसे भी हो अगर खुद पर विश्वास हो और पूरी मेहनत-लग्न के साथ आप किसी चीज को हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो उसे पाने में कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं है जो आपको रोक सके. हर नामुमकिन काम पूरा कर सकते हैं. इसका एक उदाहरण आईएएस बी. अब्दुल नासर हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई तरह के संघर्षों का सामना किया और आखिर में वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद कोई सोच नहीं सकता है. बचपन से सिर्फ मेहनत और संघर्ष के साथ जीवन रहा. सिर्फ 5 साल की उम्र में सिर से पिता का हाथ हठ गया और जिम्मेदारी के बोझ से दबे अब्दुल ने कई साल तक अनाथालय में जीवन बिताए, आइए जानते हैं कि कैसे बिना यूपीएससी परीक्षा के बी अब्दुल नासर आईएएस बन गए.

13 साल तक अनाथालय में रहे अब्दुल नासर

केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले बी. अब्दुल नासर के पिता के निधन के बाद उन्हें और उनके भाई-बहनों को अनाथालय में रहना पड़ा था. उनकी माता घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थीं. लगभग 13 साल तक अब्दुल अनाथालय में रहे. घर को चलाने और पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कभी होटलों में बर्तन साफ किए तो कभी घरों में अखबार बेचने का काम किया. बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और फोन ऑपरेटर के तौर पर काम भी किया.

ग्रेजुएशन के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी

बचपन से गरीबी का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी और शिक्षा को हासिल करने की पूरी कोशिश की. तरह-तरह के काम कर घर चलाने के अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. थालास्सेरी के सरकारी कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की. इसके बाद केरल स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर करियर की शुरुआत की.

डिप्टी कलेक्टर से IAS बनने का सफर

कई सालों तक सार्वजनिक सेवा में अपना योगदान देने के साथ उन्होंने साल 2006 के बाद राज्य सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर का पद संभाला. साल 2015 में उनको केरल के बेस्ट डिप्टी कलेक्टर के तौर पर सम्मानित किया गया. इसके तहत वो बिना यूपीएससी परीक्षा दिए ही 2017 में IAS बनने के योग्य बन गए. 2019 में कोल्लम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई. आज वो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन चुके हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC फैक्ट्री है ये यूनिवर्सिटी! भारत को सबसे ज्यादा IAS और IPS अधिकारी देने में आगे

