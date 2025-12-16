Advertisement
UPSC Success Story: पिता बस ड्राइवर, बेटे ने किया कमाल; बन गए IAS अधिकारी, जानें मोइन अहमद की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of Moin Ahmed: आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया और आईएएस अफसर बनकर दिखा दिया. आइए IAS मोइन अहमद की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:15 PM IST
UPSC Success Story of Moin Ahmed: ‘मन के हारे हार है मन के जीते जीत’ ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती है. अगर कोई व्यक्ति पहले ही सोच ले कि वो कुछ नहीं कर सकता है तो हर तरह से सक्षम होने पर भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है. जबकि, कुछ न होने पर भी बहुत कुछ करने के इरादे वाले जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं. एक ऐसा ही उदाहरण बस ड्राइवर का बेटा है. आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी न होने पर भी आत्मविश्वास और मेहनत से आईएएस बनने का सपना सच कर मोइन अहमद कई लोगों के लिए मिसाल बने हैं. आइए आईएएस मोइन अहमद की सफलता की कहानी जानते हैं.

क्रिकेटर बनने के सपने को छोड़ा

पैसों की तंगी और घर की स्थिति को देखते हुए मोइन ने बचपन में ही क्रिकेटर बनने के सपने को अलविदा कह दिया. उनके पिता हसन मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश रोडवेज बस को चलाते थे. 5 भाई-बहनों में वो दूसरे नंबर पर थे और घर की जिम्मेदारियों के आगे उन्होंने क्रिकेटर बनने के सपने को छोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यूनिवर्सिटी के लिए नहीं थी फीस

12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद मोइन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में दाखिला लेने का सोचा लेकिन अधिक फीस के कारण वो मुमकिन हो न सका. न बैंक से पढ़ाई के लिए लोन मिल सका और न उनके पास फीस के लिए पैसे हो पाए. इसके चलते उन्होंने मुरादाबाद से पढ़ने का सोचा और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

साइबर कैफे का काम किया शुरू

पढ़ाई करने और घर को चलाने के लिए उन्होंने साइबर कैफे को ओपन किया. इस काम से वो हर महीने 40 हजार रुपये तक कमा लेते थे. इस काम के साथ-साथ पढ़ने का सोचा और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. इस फैसले से कोई खुश नहीं था बस मां का ही साथ मिला. 2019 में उन्होंने कैफे को बंद करके यूपीएससी कोचिंग के लिए दिल्ली रवाना हुए. इसकी तैयारी के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपये का लोन लिया. आखिर में मेहनत रंग ले आई और उन्होंने यूपीएससी में 296वीं रैंक हासिल की. तीन अटेम्प्ट के बाद उन्हें ये रैंकिंग हासिल हुई और वो 2022 में पास होने के बाद आईएएस अफसर बन गए.

ये भी पढ़ें- Canada Work Permit: कनाडा में पढ़ाई के साथ चाहिए वर्क परमिट? न करें ये गलतियां, आवेदन हो सकता है रिजेक्ट

