UPSC Success Story: पति B.Tech, पत्नी का मेडिकल से संबंध... एक बना IAS और दूसरी IPS; जानें युवराज और मोनिका की सफलता की कहानी
Advertisement
trendingNow12907148
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Success Story: पति B.Tech, पत्नी का मेडिकल से संबंध... एक बना IAS और दूसरी IPS; जानें युवराज और मोनिका की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: पहले दोस्ती, फिर प्यार के बाद शादी करने वाले ये कपल कैसे बने लाइफ पार्टनर? कैसे एक आईएएस और दूसरी आईपीएस बनी? आइए जानें युवराज और मोनिका की सफलता की कहानी जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story: पति B.Tech, पत्नी का मेडिकल से संबंध... एक बना IAS और दूसरी IPS; जानें युवराज और मोनिका की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: दुनिया भर में जब बात होती है सबसे कठिन परीक्षा की तो इसमें एक नाम ने सिविल सर्विसेज परीक्षा (UPSC) का आता है. इस पास करने वाले लाखों लोगों में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सफलता की कहानी यूपीएससी परीक्षा को पास करने वालों के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है. इस परीक्षा के दौरान कुछ जोड़ी भी बन जाती है और पढ़ाई में सफल होने के साथ-साथ एक दूसरे के साथ को निभाने की कसमें भी खा लेती है. एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो जो अलग-अलग बैकग्राउंड से डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करती है और फिर एक IAS बनता है और दूसरी IPS बन जाती है. आइए युवराज और मोनिका की सफलता की कहानी जानते हैं.

शादी से चर्चाओं में आई थी जोड़ी

युवराज और मोनिका की जोड़ी उस वक्त चर्चाओं में आई थी जब दोनों एक साथ शादी करने का फैसला लिया. बिना किसी तामझाम के कपल ने मात्र 2000 रुपये में शादी कर ली थी. सिर्फ इतने रुपये में एक आईपीएस और आईएएस की शादी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. इनका सादा अंदाज सिर्फ तारीफ बटौर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

2021 में पास की UPSC परीक्षा

साल 2023 में युवराज और मोनिका ने शादी की थी. इससे पहले दोनों की लाइफ चुनौतियों से भरी हुई थी. यूपीएससी परीक्षा को क्लीयर करने से पहले पति युवराज के पास सिविल इंजीनियरिंग (B.Tech) की डिग्री रही. जबकि, पत्नी भी मेडिकल बैकग्राउंड से रही और उनके पास फार्माकोलॉजी की डिग्री रही. दोनों ने 2021 में यूपीएससी परीक्षा को पास किया लेकिन दोनों की सफलता की कहानी अलग-अलग रही.

IAS युवराज मरमट की सफलता की कहानी

हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से युवराज मरमट ने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री को हासिल किया. इसके बाद उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज (IES) में भी सफलता हासिल की. इसके बाद और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में नौकरी भी की लेकिन जब आप कुछ और करना चाहते हैं तो उसके सामने कई डिग्री भी कम लगती है. युवराज को सिविल सर्विस एग्जाम देकर पास होना था और कुछ करके दिखाना था. इसलिए 2016 में उन्हें यूपीएससी की परीक्षा दी लेकिन असफलता हाथ लगी और फिर उनकी कोशिश बरकरार रही. आखिरकार साल 2021 में उन्होंने 6वीं परीक्षा में सफलता हासिल कर ही ली. इस दौरान उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में पास होकर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 458 हासिल की.

IPS पी. मोनिका की सफलता की कहानी

IAS युवराज की पत्नी IPS मोनिका की कहानी कुछ ऐसी है कि उन्हें शुरुआत से खेल और संगीत का शौक था. पढ़ाई में उन्होंने फार्माकोलॉजी से ग्रेजुएशन की थी. इसके बाद साल 2021 में मोनिका ने UPSC परीक्षा दी और वो पास भी हो गई. इस दौरान ऑल इंडिया रैंक 637 हासिल की. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सीएसई मेन्स की परीक्षा दी और 715 रैंक हासिल की. इंटरव्यू में उन्होंने 179 अंक हासिल किया.

युवराज और मोनिका लव स्टोरी

बात करें युवराज और मोनिका लव स्टोरी की तो दोनों की मुलाकात मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से शुरू हुई थी. यहां दोनों एक दूसरे से ट्रेनिंग के समय मिले. पहले आपस में दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार के बंधन में बंध गया. 2023 में दोनों ने शादी कर ली. तेलंगाना कैडर के अंतर्गत दोनों तैनात है.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: 16 साल की उम्र में खो दी सुनने की शक्ति; 4 महीने में हासिल की यूपीएससी की 9वीं रैंकिंग, सौम्या की कहानी भर देगी जोश

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;