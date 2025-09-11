BTech छात्र ने पहली बार में UPSC एग्जाम किया पास! 35 लाख रुपये की जॉब छोड़ बन गए IPS; जानें अर्चित चंदक की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: असली सफलता किस्मे हैं जो आप हैं या जो बनना चाहते हैं या जो बनते हुए दुनिया आपको देखना चाहती है? शायद इसका जवाब कईयों के पास ये हो सकता है कि असली सफलता जरूरतों का पूरा होना है. अगर ऐसा है तो आप गलत हैं असली सफलता उसमें है जिसे करने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ सके और आप खुद की नजरों में सबसे ऊंचा दर्जा रख सकें. ऐसे में कितना कमाते हैं या कितना नहीं, इन सबकी कोई कीमत नहीं रहती है. ऐसा एक उदाहरण आईपीएस अर्चित चंदक की ओर से भी दिया गया है जो कम उम्र में ही एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले चुके थे लेकिन मन में एक चाह थी देश के लिए कुछ करने की जिसे उन्होंने पूरा भी किया. 35 लाख रुपये का सैलरी पैकेज ठुकराकर अर्चित चंदक कैसे आईपीएस बने? आइए इनकी सफलता की कहानी जानते हैं.

JEE परीक्षा में किया टॉप

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) से पहले उन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की और आईआईटी में एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) दी और नागपुर शहर में वो टॉपर भी रहे. महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे अर्चित चंदक ने साल 2012 में JEE परीक्षा दी थी. इसके बाद उन्होंने देश की नामी संस्थाओं में से एक आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया.

BTech डिग्री के बाद मिला लाखों रुपये का जॉब ऑफर

आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई-लिखाई की और फिर बीटेक की डिग्री हासिल की. हालांकि, अर्चित का सफर यहीं आकर खत्म नहीं हुआ बल्कि जिंदगी में एक नया मोड़ यहां से आ गया. बीटेक के छात्र होने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा के लिए सिविल सेवा परीक्षा देने का सोचा. एक जापान की कंपनी से उन्हें 35 लाख रुपये का सालाना सैलरी पैकेज वाली नौकरी मिली लेकिन इस मोड़ पर उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी लाइफ देश की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं और इस ऑफर को ठुकरा दिया.

पहली बार में UPSC Exam में पास

बीटेक डिग्री के बाद भी उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला लिया और साल 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया. पहली बार में ही सफलता हाथ लगी और वो ऑल इंडिया रैंक 184 के साथ पास हो गए. इस दौरान भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए सेलेक्ट हुए. इसके बाद थाना प्रभारी (SHO) के रूप में अर्चित की पहली पोस्टिंग भुसावल के बाजारपेठ थाने में हुई. इसके बाद पुलिस उपायुक्त (DCP) बने और अब महाराष्ट्र के अकोला जिले में SP पद संभाल रहे हैं.

