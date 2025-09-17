UPSC Success Story: 10वीं में फेल, 3 बार यूपीएससी परीक्षा में असफलता, 5वीं कोशिश में बने IPS अफसर; जानें ईश्वरलाल गुर्जर की सफलता की कहानी
UPSC Success Story: 10वीं में फेल, 3 बार यूपीएससी परीक्षा में असफलता, 5वीं कोशिश में बने IPS अफसर; जानें ईश्वरलाल गुर्जर की सफलता की कहानी

Success Story of IPS Ishwarlal Gujjar: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसका एक उदाहरण आईपीएस ईश्वरलाल गुर्जर हैं जिन्होंने कई बार फेल होने पर भी कोशिश करना बंद नहीं किया और आखिर में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया. आइए ईश्वरलाल गुजर की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:55 PM IST
Success Story of IPS Ishwarlal Gujjar: असफलता को बहाना नहीं, सफलता के झंडे से लहराए... ये लाइन कहीं जाए तो शायद गलत नहीं होगी क्योंकि ऐसा कुछ IPS अधिकारी ईश्वर लाल गुर्जर ने कर दिखा है. जिंदगी में कई परीक्षाओं में असफल रहे लेकिन कोशिश करने से रुके नहीं और अपने सपने को पूरा करने में लगातार लगे रहे. इनकी सीख कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है और जो लोग अपने सपने को पूरा करने का जुनून छोड़ बैठे हैं उन्हें भी हौसला देती है. आइए आईपीएस ईश्वरलाल गुजर की सफलता की कहानी जानते हैं.

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में से एक सिविल सेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग कहलाती है. इस परीक्षा को पास करना कोई आम बात नहीं है बल्कि कड़ी मेहनत और एक अच्छी प्लानिंग की भी जरूरत होती है. यहां तक कि पढ़ाई में रुचि होने के साथ खुद पर भरोसा होना भी जरूरी है. आईपीएस ईश्वर लाल गुर्जर की बात करें तो स्कूल टाइम में इन्होंने 10वीं कक्षा में असफलता देखी जब वो परीक्षा में पास न हो सके. बाद में 10वीं पास की और ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई-लिखाई की जिससे वो आगे की तैयारी कर सके. यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना भी किया.

‘आशा और साहस कभी मत खोना.’

10वीं और 12वीं कक्षा में पास होने के बाद उन्होंने एमडीएस विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की. साल 2019 में सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम किया. पिता के द्वारा कहे गए प्रेरित लाइन- ‘आशा और साहस कभी मत खोना.’ को कभी भूले नहीं. आगे चलकर पढ़ाई में मन लगने लगा और इसके साथ ही 2019 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दी. पहले प्रयास में सफल न हो पाए और 2020 में अंतिम सूची में जगह न बना सके. 2021 में भी सफलता नहीं मिली.

चौथी बार में हुए सफल

अपनी चौथी कोशिश के बाद 2022 में उनके हाथ सफलता लगी और यूपीएससी सीएसई में वो सफल हो सके. इस दौरान ऑल इंडिया रैंक 644 प्राप्त हुआ. भारतीय राजस्व सेवा (IRS) कैडर में चयन हुआ. मगर वो आईपीएस बनना चाहते थे इसलिए फिर से 2023 में 5वीं कोशिश की और एआईआर 555 रैंक के साथ लक्ष्य तक पहुंच सके.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: बचपन का सपना CA बनने के बाद पूरा, छोड़ा IAS का पद; जानें IPS बी शिवाचंद्रन की सफलता की कहानी

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

UPSC Success Story

