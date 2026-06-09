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UPSC Success Story: कोचिंग फीस के नहीं पैसे, चराते थे गाय-भैंस; ऐसे IPS ऑफिसर बने प्रताप गोपेन्द्र

UPSC Success Story: कई बार कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो व्यक्ति की जिंदगी को बदल देते हैं. इसका एक उदाहरण आईपीएस प्रताप गोपेन्द्र हैं जिनके पास कोचिंग तक के पैसे नहीं थे, गाय-भैंस चराया करते थे मगर उनका एक निर्णय ऐसा रहा जिसे उन्हें सफलता दिलाने में मदद की.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:03 PM IST
UPSC Success Story: कोचिंग फीस के नहीं पैसे, चराते थे गाय-भैंस; ऐसे IPS ऑफिसर बने प्रताप गोपेन्द्र
Image Credit: IPS Pratap Gopendra Success Story

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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