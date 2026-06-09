/UPSC Success Story: कोचिंग फीस के नहीं पैसे, चराते थे गाय-भैंस; ऐसे IPS ऑफिसर बने प्रताप गोपेन्द्र

UPSC Success Story of IPS Pratap Gopendra: 'सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते.' ये बात IPS अधिकारी प्रताप गोपेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है. गरीबी, कम संसाधनों और समाज के तानों के बीच उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और कुछ कर दिखाने के जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी. उनका बचपन गांव में गाय-भैंस चराते हुए बिता, लेकिन कुछ बनकर दिखाने का सपना वो दिन-रात खुली आंखों से देखा करते थे. घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि किसी बड़े शहरों में पढ़ाई या महंगी कोचिंग का सपना देखते लेकिन उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना.
उन्होंने खुद से एक वादा किया कि जब तक कोई सम्मानजनक नौकरी हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे. हालांकि, सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से लगती है. कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर ठोकर ने उन्हें और मजबूत बनाया. आइए जानते हैं कि कैसे एक गाय-भैंस चराने वाला आईपीएस अफसर बन जाता है?
मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प के दम पर प्रताप गोपेंद्र ने यूपीएससी में सफलता पाई. एक बहुत साधारण परिवार और ग्रामीण परिवेश से आने वाले प्रताप ने अपने बचपन के दिनों में ज्यादा समय गाय-भैंस को चराने में बिताए. पिता की एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी और परिवार की आय भी बहुत कम थी. जोश टॉक की वीडियो में उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहा कि उनके पास कम संसाधन थे और 8वीं तक उन्होंने बोरी पर बैठकर पढ़ाई की थी. मगर गांव से निकलकर उन्होंने कुछ करने का सपना देखा. आज IPS अधिकारी प्रताप गोपेंद्र की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है.
इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रताप गोपेंद्र ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें आगे किस क्षेत्र में करियर बनाना है. बेहतर भविष्य की तलाश में उन्होंने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीएससी की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद उनके मन में प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना जागा. उन्होंने UPSC और UPPCS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने का फैसला लिया. हालांकि, ये दोनों परीक्षाएं देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाती हैं, लेकिन प्रताप ने चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करने का रास्ता चुना.
अपने सपने को साकार करने के लिए साल 2005 में वो प्रयागराज पहुंचे. वहां उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिया. उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि वो किस सब्जेक्ट को चुने. एक दोस्तों की सलाह मानी और इतिहास और दर्शनशास्त्र का चयन करने के बाद तैयारी की शुरू की. इतिहास की कोचिंग फीस 3000 रुपये थी जिसे 2500 रुपये तक भी कर दिया गया था मगर वो उतने रुपये एक बार दे पाए और फिर 5 किस्तों में पैसे चुकाए.
कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, साल 2008 में पहली बार उन्होंने यूपीएससी प्री और मेंस परीक्षा क्रैक की जिसके बाद वो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए. एक आखिरी चरण ने उनके सपने को पूरा होने से पहले तोड़ दिया लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी. यूपीएससी परीक्षा क्रैक की और साल 2012 बैच से वो उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी बने. इस तरह से उनका आईपीएस बनने का सपना पूरा हुआ और वर्तमान में IPS अधिकारी प्रताप गोपेंद्र, पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) के रूप में काम कर रहे हैं.