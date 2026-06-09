/UPSC Success Story: कोचिंग फीस के नहीं पैसे, चराते थे गाय-भैंस; ऐसे IPS ऑफिसर बने प्रताप गोपेन्द्र

UPSC Success Story of IPS Pratap Gopendra: 'सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते.' ये बात IPS अधिकारी प्रताप गोपेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है. गरीबी, कम संसाधनों और समाज के तानों के बीच उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और कुछ कर दिखाने के जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी. उनका बचपन गांव में गाय-भैंस चराते हुए बिता, लेकिन कुछ बनकर दिखाने का सपना वो दिन-रात खुली आंखों से देखा करते थे. घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि किसी बड़े शहरों में पढ़ाई या महंगी कोचिंग का सपना देखते लेकिन उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना.