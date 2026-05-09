UPSC Success Story: दादी का सपना पोते ने किया पूरा, बिना कोचिंग आदित्य मोहन सिन्हा ने हासिल की 29वीं रैंक

UPSC Success Story of Aditya Mohan Sinha: कभी-कभी किसी व्यक्ति की सफलता सिर्फ उसकी ही मेहनत और लग्न के साथ नहीं जानी जाती है बल्कि पूरे परिवार के सपनों की जीत के साथ सफलता की कहानी इतिहास रच देती है. एक पोते ने अपनी दादी के सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की और बिना किसी कोचिंग के अपनी दादी का सपना पूरा कर दिया. आज उस पोते की कहानी लाखों उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है. अपनी दादी के सपने को अपनी मेहनत बनाने वाले पोते के लगातार संघर्ष और आत्मविश्वास का रिजल्ट कुछ इस तरह मिला कि देश की सबसे कठिन परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंकिंग 29वीं हासिल हुई. कैसे एक पोते ने अपनी दादी के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की? आइए आदित्य मोहन सिन्हा की सफलता की कहानी जानते हैं.

देश की सेवा करे पोता- दादी का सपना

शुरुआत से ही बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले आदित्य मोहन सिन्हा की दादी का सपना था कि उनका पोता देश सेवा करे और इसके लिए यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो. अपनी दादी के सपनों को अपना सपना बनाते हुए आदित्य ने कुछ ऐसा ही किया. अपने परिवार के लोगों से उन्हें यूपीएससी देने की हिम्मत मिली. बचपन से ही वो अपने दादा जी को पुलिस की वर्दी में देखते थे. इसके बाद उनकी दादी भी उन्हें कहती थी कि मेरा पोता भी दादा के जैसे पुलिस विभाग में जाकर देश की सेवा करेगा. बचपन से ही इस क्षेत्र में जाने का सोच लिया था.

बीटेक के बाद यूपीएससी की परीक्षा

बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की और फिर आदित्य ने अपनी दादी के सपने को पूरा करने का सोचा और याद किया कि अगर दादा-दादी होते तो वो उनकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते है. आदित्य ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की जिसमें फिजिकल टेस्ट की तैयारी उनके पिता ने करवाई. दिन-रात यूपीएससी की तैयारी की और घर पर रहकर बिना कोचिंग के यूपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी की. यूट्यूब से भी उन्होंने मदद ली और फिर उन्हें सफलता हासिल हो गई.

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यूपीएससी में 29वीं रैंक

साल 2022 में आदित्य ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वो पास नहीं हो पाए. लगातार कोशिश के बाद उन्हें साल 2023 में यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की परीक्षा में सफलता हासिल की. उस दौरान ऑल इंडिया रैंक 29वीं प्राप्त हुई. वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं.

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