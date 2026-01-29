UPSC Success Story: ASI की बेटी ने रचा इतिहास... यूपीएससी में आई 26वीं रैंक, बन गई IAS अधिकारी; जानें कौन है रुपल राना

IAS Rupal Rana Success Story: आज हम एक ASI की बेटी रूपल राणा की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल की और IAS अधिकारी का पद भी हासिल किया. आइए आईएएस रूपल राणा के बारे में जानते हैं.
UPSC Success Story of IAS Rupal Rana: जब इरादे मजबूत हो तो कामयाबी तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है. सफलता के पायदान तक खुद-ब-खुद कदम पहुंच सकते हैं. इसका एक उदाहरण दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत जसवीर राणा की बेटी है. उन्होंने दिन-रात मेहनत कर कामयाबी हासिल की और आईएएस बनने का सपना पूरा किया. इस दौरान कई उतार-चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा लेकिन हार माने बिना वो लगातार प्रयास करती रहीं. आइए आईएएस रूपल राणा की सफलता की कहानी जानते हैं.
रूपल की जिंदगी को सफलता मिलने की तरह आसान न समझें. जिंदगी में उनके लिए सबसे बड़ा दुख ये रहा कि जब मां के आंचल की जरूरत थी तब उनके पास मां की जगह पिता का हाथ था. कम उम्र में मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके लिए एक दीवार, एक कांधे के रूप में पिता साथ रहें. सफलता तक पहुंचने में पिता के सहारे ने हिम्मत दी. पिता के अलावा उन्हें अपने भाई-बहनों का साथ भी मिला. पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस किया और आखिर में पिता का नाम ऊंचा कर ही दिया.
बात करें रूपल की शुरुआती पढ़ाई की तो उन्होंने बागपत के जेपी पब्लिक स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की. पिलानी से कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की. हाई स्कूल के एग्जाम में उन्हें 10 CGPA अंक मिले थे.B.Sc. डिग्री के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से पढ़ाई की और वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर थी.
स्कूल और कॉलेज के जमाने में रूपल एक टॉपर थी लेकिन देश के सबसे कठिन परीक्षा ने उन्हें दो बार असफलता दिखाई. यूपीएससी परीक्षा के दौरान उन्हें दो बार असफलता हासिल हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी असफलता के कारणों को जाना, गलतियों तो समझा और उनसे सीखा. इसके बाद सुधार करके फिर से तैयारी शुरू की. हार न मानने के जज्बे ने सफलता दिला दी
रूपल ने लगातार मेहनत की गलतियों से सीखा और यूपीएससी 2024 में उन्होंने सफलता हासिल कर ली. ऑल इंडिया रैंकिंग 26वीं रैंक हासिल की. इसके बाद उनका IAS अफसर बनने का सपना पूरा हुआ. लाखों उम्मीदवारों के लिए रूपल राणा की सफलता की कहानी एक सीख की तरह है.
