DGP Robin Hibu Success Story: तिहाड़ जेल के नए चीफ का इंतजार... डीजी की रेस में कई नाम, रॉबिन हिबू भी उनमें से एक; जानें कौन हैं ये

DGP Robin Hibu Success Story: तिहाड़ जेल के नए चीफ का इंतजार... डीजी की रेस में कई नाम, रॉबिन हिबू भी उनमें से एक; जानें कौन हैं ये

UPSC Success Story of DGP Robin Hibu: तिहाड़ जेल को नए डीजी का इंतजार है. उम्मीदवारों की लिस्ट में कई नाम हैं जिनमें से एक वरिष्ठ IPS अधिकारी रॉबिन हिबू का नाम भी शामिल हैं, आइए ये कौन हैं और इनकी सफलता की कहानी क्या है? जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:01 PM IST
UPSC Success Story of DGP Robin Hibu
UPSC Success Story of DGP Robin Hibu

UPSC Success Story of DGP Robin Hibu: तिहाड़ जेल के डीजीपी एसबीके सिंह के रिटायरमेंट के बाद अभी तक जेल को अपना नया चीफ नहीं मिल पाया है लेकिन इस पद की दावेदारी के लिए दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों का नाम लिस्ट में शामिल है. आईपीएस रविंद्र सिंह यादव, पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा, राजेश खुराना, नीरज ठाकुर, गरिमा भटनागर समेत कई नाम तिहाड़ के नए डीजी बनने के उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है. इनमें से एक नाम रॉबिन हिबू का भी है जो अरुणाचल प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं. 1993 बैच रॉबिन हिबू का नाम भी तिहाड़ डीजी के लिए लिस्ट में शामिल हैं. रॉबिन हिबू कौन हैं? किस साल रिटायर होंगे? रॉबिन हिबू की कितनी रैंकिंग आई थी? आइए वरिष्ठ IPS अधिकारी रॉबिन हिबू की सफलता की कहानी जानते हैं

कौन है रॉबिन हिबू?

चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास एक छोटे से गांव हांग में रॉबिन हिबू का जन्म 1 जुलाई 1968 को हुआ था. उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन (NGO) हेल्पिंग हैंड्स की स्थापना भी की है. इसके जरिए वो नॉर्थ ईस्टर्न निवासियों की मदद करते हैं. अरुणाचल प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन डीजीपी के रूप में दिल्ली में किया गया था. उनको मेहनत, समाज सेवा और कर्तव्यनिष्ठा के कारण जाना जाता है. आर्थिक सहायता से लेकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने जैसी मदद करते हैं.

लकड़ी काटकर निकालते थे घर खर्च

वरिष्ठ IPS अधिकारी रॉबिन हिबू का सफर आसान नहीं था. उन्होंने मलमल के पायदान पर पैर रखकर कामयाबी हासिल नहीं की. कई संघर्ष और मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई है. वो जहां रहते थे वहां कोई स्कूल नहीं था. इसलिए पढ़ने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाया करते थे. घर की स्थिति भी खास अच्छी नहीं थी. एक आदिवासी हिंदू परिवार के रोबिन के पिता खेती करते थे मगर ज्यादा जमीन न होने के कारण उनके लिए पूरे परिवार का पेट भरना मुश्किल होता था. परिवार की मदद करने के लिए रोबिन खेती करने के अलावा लकड़ी काटकर बेचते थे.

जेएनयू से की डिग्री हासिल

जैसे-तैसे स्कूल से पढ़ाई पूरी कर ली और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गए. उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में एडमिशन लिया. उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में एक किताब में भी लिखा है जिसमें बताया गया कि उनके पास रिजर्वेशन टिकट के पैसे तक नहीं थे. इसलिए वो ट्रेन में टॉयलेट के सामने वाले फर्श पर बैठकर दिल्ली तक आए थे.

सब्जी गोदाम के बाहर गुजारी रातें

दिल्ली तो पहुंच गए मगर रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था और कई रातें उन्होंने JNU के नजदीक सब्जी गोदाम के बाहर सड़क पर सोकर गुजारी थीं. इसके बाद उन्हें JNU के नर्मदा हॉस्टल में रूम मिल गया था और फिर वहां रहने लगे.

1993 बैच के पासआउट

अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी रॉबिन हिबू 1993 बैच (47RR) से संबंधित हैं. उन्हें  AGMUT कैडर के हैं. आईपीएस पद के लिए वो पास हुए थे लेकिन यूपीएससी 1993 में कितनी रैंकिंग आई, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.  जून 2024 में उन्हें दिल्ली में पुलिस महानिदेशक (DGP) के सर्वोच्च पद के साथ प्रमोट किया गया था.

रॉबिन हिबू की रिटायरमेंट कब तक?

1995 बैच के रॉबिन हिबू की रिटायरमेंट जुलाई 2028 में हो सकती है. वर्तमान में दिल्ली पुलिस में विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं. ये अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनका प्रमोशन पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद पर हुआ है. उन्होंने अपने पूरे करियर में कई अहम पदों पर काम किया है.

