UPSC Success Story: डॉक्टरी छोड़कर चुनी सिविल सेवा, यूपीएससी में बनीं टॉपर; जानें कौन हैं सयाली पगार?

UPSC Success Story of Dr. Sayali Pagar: भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसे पदों पर नौकरी देने के लिए सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन करती है. यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद इंटरव्यू में भी सफल होने वाले को यूपीएससी क्रैक करने के लिए जाना जाता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं जिनमें से कुछ हजार ही सफल हो पाते हैं. इसमें सफलता पाने वालों की अलग-अलग कहानियां हैं जिनमें से कुछ इतनी रोचक और प्रेरणादायक होती हैं कि अन्य उम्मीदवारों को भी सही रास्ता दिखा सकती हैं. उन्हीं प्रेरणादायक स्टोरी में से एक किस्सा हम उस महिला का बताने जा रहे हैं जिन्होंने डॉक्टरी करने के बाद समाज सेवा करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला लिया.

महाराष्ट्र की लड़की ने कर दिखाया कमाल

महाराष्ट्र के नासिक जिले की रहने वाली सयाली भीका पगार को उनकी कामयाबी के कारण जाना जाता है. अपनी मेहनत के बल पर टॉप 100 की लिस्ट में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है. बिना किसी कोचिंग के सिर्फ घर रहकर पढ़ाई की और डॉक्टर की बाद वो यूपीएससी टॉपर बन गईं. पढ़ाई के मामले में वो बचपन से ही काफी अच्छी थीं और अपने स्कूल-कॉलेज में एक होनहार स्टूडेंट कहलाती थीं.

कौन है सयाली पगार?

सयाली पगार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के कलवन में रहती हैं. उनके पिता भिका पगार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में काम करते हैं. यहां वो डिप्टी जनरल मैनेजर पद पर हैं. समाज में बदलाव के लिए सयाली एक मिसाल हैं. उन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया रैंकिंग 87वीं रैंक हासिल की थी. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने सालबोनी के केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग की है. 12वीं के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मैसूर चली गई थी. डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलुरु स्थित सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में एडमिशन लिया. यहां से एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तरफ अपना करियर बनाने का सोचा.

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डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद क्यों चुनी सिविल सेवा?

ये जानकर लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये ही आता है कि जब एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी तो फिर सिविल सेवा परीक्षा देने का क्यों सोचा. दरअसल, सयाली का कहना है कि वो हमेशा से पब्लिक सर्विस की ओर जाना चाहती थी और लोगों के बीच रहकर काम करने की इच्छा के कारण मेडिकल की पढ़ाई की. मगर फिर महसूस हुआ कि वो सिविल सर्विस में जाकर शिक्षा, सेहत और महिला सशक्तिकरण पर अधिक फोकस कर सकती है. ऐसे में उन्होंने प्रशासन और गवर्नेंस में बेहतरीन योगदान देने के लिए सिविल सेवा परीक्षा देने का सोचा.

कैसे मिल सकती है यूपीएससी में सफलता?

सयाली ने कहा कि अगर आप यूपीएससी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सही फैसला और सही प्लानिंग करनी होगी. इसके साथ ही एक प्लान बनाना होगा जो महीनों और हफ्तों के आधार से तैयार किया गया हो. पढ़ते समय वो अपना फोकस एक जगह रखती थी और काफी सख्ती बनाए गए प्लानिंग को फॉलो करती थीं. इस तरह से उन्हें यूपीएससी सीएसई में 87वीं रैंक हासिल हुई थी.

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