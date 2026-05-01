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Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: दादा का सपना पोती ने किया पूरा! बिना कोचिंग के 21 साल में बनीं IAS अफसर, कौन है आस्था सिंह?

UPSC Success Story: दादा का सपना पोती ने किया पूरा! बिना कोचिंग के 21 साल में बनीं IAS अफसर, कौन है आस्था सिंह?

UPSC Success Story of IAS Aastha Singh: एक ऐसी आईएएस महिला की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें उनके दादा ने आईएएस बनने का सपना दिखाया जिस सपने को उन्होंने बिना कोचिंग के पूरा भी किया. आइए आईएएस आस्था सिंह की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 01, 2026, 02:21 PM IST
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UPSC Success Story of IAS Aastha Singh
UPSC Success Story of IAS Aastha Singh

UPSC Success Story of IAS Aastha Singh: सपना पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर खुद की निकल जाए तो हम अपने करीबी को उस सपने को पूरा करने की चाह रखते हैं. शायद ऐसा ही कुछ आस्थ सिंह के दादा जी का रहा होगा जिन्होंने बचपन से ही उसे अफसर बनने का सपना दिखाया. आस्था की आंखों में एक चमक आईएएस बनने की दिखाई देती थी जिसे उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में पूरा भी किया. अपनी दिन-रात की मेहनत से उन्होंने न सिर्फ यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर ली बल्कि वो उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक हौसला बन गई कि सपना पूरा करने के लिए अधिक सुख-साधनों की जरूरत नहीं होती है.

एक साधारण परिवार में पली-बढ़ीं आस्था के जीवन का लक्ष्य आईएएस बनने का बन चुका था और वो उसी के साथ अपनी तैयारी में जुटी रही. देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी के लिए आस्था ने कोई कोचिंग जॉइन नहीं किया बल्कि घर रहकर ही पढ़ाई की जिसका रिजल्ट उन्हें अच्छा मिला.

पहली कोशिश में अच्छा रैंक

आस्था सिंह ने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी. पंजाब के जीरकपुर की रहने वाली आस्था ने अपनी पढ़ाई-लिखाई अलग-अलग शहरों से की थी. भोपाल और पंचकुला से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से डिग्री हासिल की. दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

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दादा का दिखाया सपना किया पूरा

दरअसल, आस्था ने बताया कि वो बचपन से पढ़ाई में अच्छी थी और हमेशा उनके दादा ही उन्हें कलेक्टर बनने के लिए कहा करते थे. उनके दादा ने उन्हें आईएएस बनने का सपना दिखाया था जिसे उन्होंने 12वीं के बाद पूरा करने का सोच लिया. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी उन्होंने बिना कोचिंग के की. यूपीएससी तैयारी के लिए किताबों और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाया सिलेबस पूरा कर लेने के बाद यूपीएससी 2024 परीक्षा दी जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 62 रैंक हासिल की.

यूपीएससी से पहले आस्था ने हरियाणा सिविल सर्विस (HPSC HCS) एग्जाम में अच्छी रैंक हासिल की. सभी चरणों को पूरा किया था और उनमें सफलता भी मिली जिसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की. वो अपनी नौकरी ट्रेनिंग के साथ हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले और फिर आखिर में सफलता हासिल कर ली जिसके बाद आस्था सिंह, आईएएस अफसर बन गईं.

ये भी पढ़ें- IAS Success Story: आंखों की रोशनी नहीं, टीचर ने हौसले से जीती UPSC; 5वीं कोशिश में सफलता, कौन है आयुषी डबास

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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