UPSC Success Story: गर्लफ्रेंड ने तोड़ा दिल... बिहार के छोरे का साइलेंट ऐलान, ‘मेरा इंतकाम देखेगी’, यूपीएससी में 48 रैंकिंग से बन गए IAS

UPSC Success Story of IAS Aditya Pandey: आपने ‘शादी में जरूर आना’ फिल्म देखी है जिसमें लड़के को जब धोखा मिलता है तो वो इसका बदला नहीं लेता बल्कि अपने ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है कि चार लोगों से वाहवाही मिलती है. उस मूवि में हीरो की साइलेंट सक्सेस दिखाई जाती है. कहानी की शुरुआत में सत्येंद्र उर्फ सत्तू और आरती की अरेंज मैरिज तय होना दिखा जाता है और शुरू में ये एक लव स्टोरी लगती है लेकिन आखिर तक ये फिल्म ‘मेरा इंतकाम देखेगी’ जैसी हो जाती है. शादी के मंडप से आरती का भाग जाना सत्येंद्र को बहुत दुख पहुंचाता है लेकिन इसके कुछ समय बात सत्तू, सत्तू नहीं बल्कि आईएएस अधिकारी बनकर आता है. कुछ ऐसा बिहार के रहने वाले आदित्य अद्वैत पांडे के साथ हुआ और उनका ‘मेरा इंतकाम देखेगी’ का साइलेंट ऐलान सफलता की चीख के साथ हुआ.

आदित्य पांडे बन गए IAS

बिहार के पटना में रहने वाले आदित्य पांडे ने दिन-रात मेहनत की और फिर आखिर में सफलता हाथ लग ही गई. गर्लफ्रेंड से मिला धोखा उन्हें सफलता दिलाने में कमजोरी नहीं मजबूती की तरह काम आया. देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी देने का ठाना और फिर आईएएस अधिकारी बन गए.

पहली-दूसरी बार में हार, फिर मिली सफलता

एक ऐसा शख्स जो यूपीएससी के बारे में A,B,C,D… तक नहीं जाता लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अपने क्षेत्र से कुछ हटकर करना है. प्यार में सफलता नहीं मिली लेकिन धोखा देने वाली लड़की से ये कहना ‘मैं एक दिन आईएएस बनूंगा’ उसे पूरा करने का सफर आसान नहीं था. आदित्य ने यूपीएससी की तैयारी की पहली बार असफलता हाथ लगी. 2021 के बाद 2022 में फिर से यूपीएससी परीक्षा दी और तब भी कामयाबी हाथ नहीं लगी. यूपीएससी की तैयारी के लिए नौकरी तक छोड़ दी और आखिर में तीसरी बारी वो हुआ जो सपने को सच करने वाला रहा. यूपीएससी 2023 परीक्षा में पास हुए और ऑल इंडिया रैंकिंग 48 रैंक हासिल हुई. इसके बाद वो आईएएस अधिकारी बन गए और झारखंड के रांची कार्यरत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कक्षा 10वीं में हुआ था प्यार

IAS आदित्य पांडे की लव स्टोरी कुछ इस तरह है कि वो 9वीं में वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते थे लेकिन जब कक्षा 10वीं में आए तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और रिजल्ट में मार्क्स घटते हुए नजर आए. 12वीं कक्षा के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चले गए थे लेकिन वो इस डिग्री की जगह इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते थे मगर पिता की जिद के सामने उनकी नहीं चली और उन्होंने इंजीनियरिंग की. हालांकि, 10वीं में जिस लड़की से प्यार हुआ और फिर उसके ब्रेकअप के बाद आदित्य ने आईएएस बनने की बात कही थी और अपना बदला बड़े अधिकारी बनकर लेना चाहा था. खास जानकारी न होने पर भी उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और सफलता हासिल कर अपनी जीत का जश्न मनाया.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: 25 साल से नमकीन-पकौड़े बेचते पिता... बेटी ने किया कमाल; ऐसे बन गई IAS, जानें कौन है दीपेश कुमारी?