UPSC Success Story: लंदन की नौकरी को मारी लात, IAS बनने का सपना ऐसे किया सच; जानें दिव्या मित्तल की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IAS Divya Mittal: आज हम आपको एक ऐसी आईएएस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए लाखों रुपये की विदेशी नौकरी को ठुकरा दिया था, आइए दिव्या मित्तल की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:43 AM IST
UPSC Success Story of IAS Divya Mittal: कहते हैं जो सपना खुली आंखों से देखा जाता है उसे पूरा करने के लिए कई दिन-रात की नींद को गंवाना पड़ता है. कुछ ऐसा ही हरियाणा की रहने वाली एक महिला के साथ तब हुआ जब उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी लाखों रुपये की नौकरी को लात मार दी. लंदन में एक कंपनी में जॉब कर रही दिव्या ने वापस भारत आकर सपने को सच करने का ठाना और आखिर में उन्होंने उस सपने का पूरा कर भी लिया. आइए आईएएस दिव्या मित्तल की सफलता की कहानी जानते हैं.

आईआईटी और आईआईएम क्रैक करने के बाद UPSC

सोशल मीडिया पर अक्सर आईएएस दिव्या मित्तल की चर्चाएं होती रहती है और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी कामयाबी है. हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली दिव्या शुरुआत से ही पढ़ाई के मामले में अच्छी रही. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हुआ और वहां से बीटेक की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए की डिग्री हासिल करके की. दोनों ही कोर्स के लिए उन्होंन सबसे कठिन परीक्षाएं- आईआईटी और आईआईएम क्रैक की. इसके बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की थी.

लाखों की नौकरी को मारी लात

एमबीए करने के बाद वो लंदन चली गईं थी और वहां पर एक कंपनी में लाखों की सैलरी वाली जॉब करती थी लेकिन विदेश में मन न लग सका और वापस अपने देश, भारत लौंट आईं. यहां आकर पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा में पास हो गईं.

पति-पत्नी ने यूपीएससी परीक्षा किया क्रैक

आईएएस दिव्या मित्तल ने भारत आकर यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी अकेले नहीं बल्कि अपने पति गगनदीप सिंह के साथ की. वो भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और दोनों ने नौकरी छोड़कर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. पति-पत्नी ने मिलकर बिना कोचिंग के परीक्षा की तैयारी की. यूपीएससी 2011 परीक्षा में गगनदीप सिंह को सफलता हासिल हुई और वो आईएएस बन गए. जबकि, दिव्या मित्तल ने यूपीएससी 2012 में सफलता हासिल की. पहली बार की कोशिश में वो परीक्षा में पास हो गईं थी और आईपीएस बन गई थी. साल 2013 में दिव्या ने फिर से एग्जाम दिया और पास होने के साथ वो आईएएस बन गईं. दूसरी बार में यूपीएससी परीक्षा में 68वीं रैंक हासिल की और उन्होंने अपने सपने को पूरा भी कर लिया.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: मां सरकारी सचिव रिटायर, पिता थे IAS, बेटी बन गई अरुणाचल की पहली महिला IPS; जानें तेंजिन यांग्की की सफलता की कहानी

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

