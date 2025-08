4 बार हुए फेल, नहीं मानी हार पांचवें प्रयास में UPSC किया क्रैक; बने IAS..उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने की तारीफ

IAS Inderjit Singh Success Story: कहते हैं अगर सपने पूरे करने का जज्बा हो तो मंजिल आखिरकार मिल ही जाती है. ऐसी ही कुछ कहानी इंद्रजीत सिंह की, जिन्होंने अपने सपने के लिए तब तक मेहनत की जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल गई. आपको जरूर पढ़नी चाहिए इंद्रजीत सिंह की सक्सेस स्टोरी.

चार बार हुए फेल

UPSC की परीक्षा देश की सबसे कठिन परिक्षाओं में से एक हैं. इस परीक्षा की तैयारी में मेहनत के साथ धैर्य और आत्मविश्वास का होना सबसे जरूरी है. ऐसे में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक-दो बार असफल होकर हार मान लेते हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बार-बार फेल होने के बाद भी खुद को संभालकर खड़े होते हैं और फिर से परीक्षा की तैयारी करते है. इसमें एक नाम आता है इंद्रजीत सिंह (Indrajit Singh) का, जिन्होंने यूपीएससी में 4 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और 5वें प्रयास में सफलता हासिल की.

जानकारी के अनुसार, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है. ऐसे में उनके अंदर डिसिप्लीन और अनुकूलता बचपन से ही है. स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बी.एस.सी. की पढ़ाई कंप्लीट की. इसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की.

ऑप्शनल विषय बदला

हालांकि, यूपीएससी में उनकी राह काफी मुश्किल रही. वह यूपीएससी में लगातार तीन बार असफल रहे हैं. ऐसे में उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदलने का सोचा. पहले तीन प्रयासों में उन्होंने फिजिक्स को ऑप्शनल लिया था. इसलिए उन्होंने चौथे प्रयास में सोशियोलॉजी के साथ ट्राई किया लेकिन वह इस बार भी सफल नहीं हो पाए. इसके बाद उन्होंने फिर से तैयारी की और पांचवें प्रयास परीक्षा पास करके IAS बने और उत्तर प्रदेश कैडर में तैनात हुए

यूपीएससी से पहले किया यहां काम

इंद्रजीत सिंह ने UPSC से पहले कई और जगहों पर भी काम किया है. उन्होंने दो अहम सरकारी पदों पर काम किया. इंद्रजीत ने बैक में Bank Probationary Officer की पोस्ट और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिशनर, मैसूर में काम किया है.

आनंद महिंद्रा ने की तारीफ

बता दें, 2022 से 2024 तक इंद्रजीत सिंह लखनऊ के नगर आयुक्त रहे. इस दौरान उन्होंने वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को डिजिटल किया. ऐसे में हाल ही में सफाई व्यवस्था में लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 41वें से तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है, जिसपर देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इंद्रजीत सिंह की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की है.

The city of Lucknow has always had a formidable reputation for its culture and cuisine.

However, cleanliness was never part of its claim to fame.

Concerns included lack of dustbins, public spitting, and scattering of waste during festivals.

I have a special place in my heart… pic.twitter.com/rq731BfMNs

— anand mahindra (anandmahindra) July 28, 2025