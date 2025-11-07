Advertisement
Success Story: पिता हवलदार, बेटी ने रचा इतिहास... डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद UPSC में 30वीं रैंक, जानें IAS इंदुरानी जाखड़ की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IAS Indurani Jakhar: एक ऐसी IAS अफसर जिन्होंने अपने सपने को डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद पूरा किया. पहले प्रयास में असफलता मिली, बाद में दूसरी कोशिश में वो सफल रही और यूपीएससी में 30वीं रैंक हासिल की. आइए IAS इंदुरानी जाखड़ की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:17 PM IST
UPSC Success Story of IAS Indurani Jakhar: कहते हैं किस चीज को पाने की सच्ची लगन से मेहनत और कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करवाने में मददगार साबित हो सकती है. इसका एक उदाहरण हवलदार की बेटी आईएएस इंदु रानी है जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के उन चुनौतियों का सामना किया जो किसी के लिए भी उतना आसान नहीं होगा जितना उनकी सफलता के किस्से सुनकर लग सकता है. हरियाणा के झज्जर की रहने वाली इंदु रानी के लिए पहले डॉक्टरी और फिर आईएएस बने का सफर आसान नहीं था. आइए IAS इंदुरानी जाखड़ की सफलता की कहानी जानते हैं.

आरएमएल अस्पताल में करती थी काम

आईएएस बनने से पहले इंदु रानी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सीएमओ पद पर काम करती थी. साल 2008 में उन्होंने एमबीबीएस डिग्री के लिए कोर्स की शुरुआत की थी. इसके लिए उन्होंने मेडिकल टेस्ट दिया था जिसमें उन्हें 17वीं रैंकिंग हासिल हुई थी. दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की और फिर आरएमएल अस्पताल में सीएमओ पद को संभाला.  

पिता का सपना किया पूरा

इंदु के पिता वेद प्रकाश जाखड़ दिल्ली पुलिस में हवलदार के तौर पर काम करते हैं. वो चाहते थे कि उनकी बेटी कलेक्टर बने और अपने पिता के आईएएस बनने के सपने को सच करने के लिए इंदु ने दिन-रात मेहनत की. डॉक्टर बनने के बाद इंदु ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी. पहली बार में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई. इसके बाद 2014 में इंदु ने फिर से यूपीएससी परीक्षा दी और 30वीं रैंक के साथ वो पास हो गईं.

महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी

यूपीएससी 2014 में 30वीं रैंक के साथ उन्होंने परीक्षा पास कर ली. हरियाणा के सिरसा जिले के गांव बुढ़क की रहने वाली इंदु रानी जाखड़ को महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी बनाया गया. अपनी मेहनत और लग्न से पिता का सपना पूरा कर दिया और परिवार का सिर गर्व से ऊंचा किया.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

UPSC Success Story

