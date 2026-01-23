Advertisement
trendingNow13083803
Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: B.TECH की नौकरी को मारी लात, यूपीएससी में 1st रैंक के साथ सफलता, कौन है IAS कनिष्क कटारिया?

UPSC Success Story: B.TECH की नौकरी को मारी लात, यूपीएससी में 1st रैंक के साथ सफलता, कौन है IAS कनिष्क कटारिया?

UPSC Success Story of IAS Kanishak Kataria: आज हम एक ऐसे सफल शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की. विदेश में नौकरी भी की लेकिन देश की सेवा करने की इच्छा के आगे उन्होंने लाखों के पैकेज वाली नौकरी को ठुकरा दिया और अपने सपने को सफलतापूर्वक पूरा किया. आइए आईएएस कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story of IAS Kanishak Kataria
UPSC Success Story of IAS Kanishak Kataria

UPSC Success Story of IAS Kanishak Kataria: कहते हैं खुली आंख से देखने वाले सपने को पूरा करने के लिए कई रातों की नींद को छोड़ना पड़ता है, बस जुनून तो उस लक्ष्य को हासिल करने का होना चाहिए जहां हम खुद को देखना चाहते हैं. अपने सपने के आगे लाखों-करोड़ों रुपये की नौकरी भी कुछ नहीं लगती. इसलिए जिसे हासिल करने के बाद आपके मन में संतुष्टि हो, उस सपने को जरूर पूरा कर लेना चाहिए. कुछ ऐसा ही इरादा राजस्थान के प्रतिभाशाली युवा कनिष्क कटारिया का था और इसी राह में उन्होंने अच्छे खासे पैकेज की नौकरी को छोड़ दिया. इसके बाद अपनी सफलता की राह में चलने के लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की.

IIT बॉम्बे से यूपीएससी का सफर

लाखों छात्र IIT बॉम्बे से पढ़ाई करना चाहते है और इसके लिए कठिन परीक्षा में पास होने की कोशिश करते हैं. कनिष्क भी उनमें से एक रहा जिन्होंने जेईई परीक्षा में सफलता हासिल कर ली और इस लिस्ट में टॉपर रहे. साल 2010 में जेईई परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 43 रैंक रही. आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कनिष्क ने विदेश में काम भी किया.

साउथ कोरिया में की नौकरी

पढ़ाई पूरी करने के बाद साउथ कोरिया में सैमसंग के Suwon R&D/कोर इंटेलिजेंस-लैब में कनिष्क ने काम किया. इसके बाद बेंगलुरु में भी नौकरी की. विदेश में काम का अनुभव हासिल कर लेने के बाद मन में एक सवाल ये आया कि वो अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? बस एक सोच और वो भारत लौट आए. यहां आकर किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बल्कि देश की सेवा का रास्ता चुना.

Add Zee News as a Preferred Source

कहते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती. कनिष्क कटारिया की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है. उनका बचपन राजस्थान के कोटा में बीता. इस होनहार युवक ने 2010 में IIT JEE एग्जाम में AIR 43 रैंक हासिल करने के बाद IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और फिर UPSC 2018 में पूरे भारत में पहला स्थान (AIR-1) हासिल कर इतिहास रच दिया.

नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी

भारत आने के बाद पिता और मां का सहयोग प्राप्त हुआ. दोनों के प्रोत्साहन ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए हिम्मत दी. विदेश की नौकरी को छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. परिणाम ये रहा कि उन्होंने पहली बार में यूपीएससी क्रैक कर ली. साल 2018 में कनिष्क ने पहले ही प्रयास में UPSC पास किया. इसके बाद वो आईएएस अधिकारी बन गए. वर्तमान में आईएएस कनिष्क कटारिया राजस्थान के कार्मिक विभाग (DOP) में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं. जून 2024 में इस पद को संभाला रहे हैं. इससे पहले अलवर में जिला परिषद के सीईओ के रूप में काम कर रहे थे. साल 2020 में आईएएस कनिष्क ने सोनल चौहान से शादी की थी जो आईआईटी बॉम्बे में उनके साथ पढ़ती थी.

ये भी पढ़ें- IAS Interview Quiz: एक ऐसा शब्द जिसे लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं... यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
Shashi Tharoor
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
Kerala
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा