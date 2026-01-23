UPSC Success Story: B.TECH की नौकरी को मारी लात, यूपीएससी में 1st रैंक के साथ सफलता, कौन है IAS कनिष्क कटारिया?

UPSC Success Story of IAS Kanishak Kataria: कहते हैं खुली आंख से देखने वाले सपने को पूरा करने के लिए कई रातों की नींद को छोड़ना पड़ता है, बस जुनून तो उस लक्ष्य को हासिल करने का होना चाहिए जहां हम खुद को देखना चाहते हैं. अपने सपने के आगे लाखों-करोड़ों रुपये की नौकरी भी कुछ नहीं लगती. इसलिए जिसे हासिल करने के बाद आपके मन में संतुष्टि हो, उस सपने को जरूर पूरा कर लेना चाहिए. कुछ ऐसा ही इरादा राजस्थान के प्रतिभाशाली युवा कनिष्क कटारिया का था और इसी राह में उन्होंने अच्छे खासे पैकेज की नौकरी को छोड़ दिया. इसके बाद अपनी सफलता की राह में चलने के लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की.

IIT बॉम्बे से यूपीएससी का सफर

लाखों छात्र IIT बॉम्बे से पढ़ाई करना चाहते है और इसके लिए कठिन परीक्षा में पास होने की कोशिश करते हैं. कनिष्क भी उनमें से एक रहा जिन्होंने जेईई परीक्षा में सफलता हासिल कर ली और इस लिस्ट में टॉपर रहे. साल 2010 में जेईई परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 43 रैंक रही. आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कनिष्क ने विदेश में काम भी किया.

साउथ कोरिया में की नौकरी

पढ़ाई पूरी करने के बाद साउथ कोरिया में सैमसंग के Suwon R&D/कोर इंटेलिजेंस-लैब में कनिष्क ने काम किया. इसके बाद बेंगलुरु में भी नौकरी की. विदेश में काम का अनुभव हासिल कर लेने के बाद मन में एक सवाल ये आया कि वो अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? बस एक सोच और वो भारत लौट आए. यहां आकर किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बल्कि देश की सेवा का रास्ता चुना.

कहते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती. कनिष्क कटारिया की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है. उनका बचपन राजस्थान के कोटा में बीता. इस होनहार युवक ने 2010 में IIT JEE एग्जाम में AIR 43 रैंक हासिल करने के बाद IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और फिर UPSC 2018 में पूरे भारत में पहला स्थान (AIR-1) हासिल कर इतिहास रच दिया.

नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी

भारत आने के बाद पिता और मां का सहयोग प्राप्त हुआ. दोनों के प्रोत्साहन ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए हिम्मत दी. विदेश की नौकरी को छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. परिणाम ये रहा कि उन्होंने पहली बार में यूपीएससी क्रैक कर ली. साल 2018 में कनिष्क ने पहले ही प्रयास में UPSC पास किया. इसके बाद वो आईएएस अधिकारी बन गए. वर्तमान में आईएएस कनिष्क कटारिया राजस्थान के कार्मिक विभाग (DOP) में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं. जून 2024 में इस पद को संभाला रहे हैं. इससे पहले अलवर में जिला परिषद के सीईओ के रूप में काम कर रहे थे. साल 2020 में आईएएस कनिष्क ने सोनल चौहान से शादी की थी जो आईआईटी बॉम्बे में उनके साथ पढ़ती थी.

