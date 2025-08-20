इस IAS अधिकारी ने कर दिया कमाल; घूंघट की आड़ में अस्पताल में मार दी Raid! उड़ गए डॉक्टर के होश, जानें कौन?

IAS Krati Raj Success Story: यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदार इस परीक्षा में शामिल होते हैं. हालांकि, कुछ ही इस परीक्षा को पास करके आईएएस और आईपीएस बनते हैं. वहीं, कुछ अधिकारी अपने अनोखे काम करने के तरीके से चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर के बारे में हम आपको बताने जा रहे, जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज और ईमानदार छवि से हर तरफ अपने नाम का परचम लहरा दिया है.

हम बात कर रहे हैं IAS कृति राज का, जिन्होंने फिरोजाबाद जिले में एसडीएम के पद पर तैनात रहते हुए एक एक सरकारी अस्पताल में घूंघट डालकर रेड मारी थी और भ्रष्टाचार का सच सबके सामने उजागर किया था. उनका ये घूंघट वाला अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और लोगों ने उनकी जमकर प्रशंसा की.

कृति राज की पढ़ाई

बता दें, IAS ऑफिसर कृति राज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली हैं. स्कूल की पढ़ाई उन्होंने झांसी के ही स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया. बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कृति ने कंप्यूटर साइंस से बी.टेक की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के साथ-साथ ही उन्होंने कुछ तकनीकी ज्ञान भी हासिल किया. शुरू से ही उनकी इच्छा समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करनी की थी, जिससे वह समाज में बदलाव ला सकें.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा उस समय पास की जब देश में कोरोना लॉकडाउन चल रहा था. तमाम मुश्किलों के बाद भी उन्होंने दिन-रात मेहनत की और UPSC परीक्षा में 106वीं रैंक हासिल किया. इस सफलता के बाद उनका चयन IAS सर्विस में हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला.

कैसे चर्चाओं में आईं IAS?

दरअसल, IAS कृति राज का छापा मारने का स्टाइल लोगों को काफी पसंद आया, जिसके वजह से वह चर्चाओं में आ गईं. फिरोजाबाद के एक सरकारी अस्पताल को लेकर उन्हें भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. ऐसे में उन्होंने गाड़ी से उतरते ही दुपट्टे से घूंघट किया और चुपचाप अस्पताल पहुंच गईं और अस्पताल की लापरवाही देख छापा मारा, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और लोगों को उनकी ये ईमानदारी बेहद पसंद आई.