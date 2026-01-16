Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: महाराष्ट्र की महिला IAS... डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी में पाई सफलता, जानें कौन है मित्ताली सेठी?

UPSC Success Story: महाराष्ट्र की महिला IAS... डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी में पाई सफलता, जानें कौन है मित्ताली सेठी?

UPSC IAS Mittali Sethi Success Story: मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने के लिए एमबीबीएस में दाखिला लेना भी आसान नहीं है. एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के बाद मित्ताली ऑर्थोडॉन्टिस्ट बनीं और फिर उन्होंने अपना आईएएस बनने का सपना सच किया. आइए महाराष्ट्र की महिला IAS मित्ताली सेठ की सफलता की कहानी जानते हैं.

Jan 16, 2026
UPSC Success Story: महाराष्ट्र की महिला IAS... डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी में पाई सफलता, जानें कौन है मित्ताली सेठी?

IAS Mittali Sethi Success Story: डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने सपने को सच करने की राह पर मित्ताली सेठी चली और आखिर में वो हुआ जो हर कोई अपनी कड़ी मेहनत के साथ हासिल कर सकता है. जी हां, मित्ताली को दो बार असफलता मिलने के बाद तीसरी बार में सफलता मिल गई और डॉ. मित्ताली सेठी ने अपने नाम के आगे आईएएस लगा ही लिया. अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर कई उतार-चढ़ाव का सामना करने वाली मित्ताली सेठी महाराष्ट्र की महिला IAS हैं. कैसे उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की, आइए आईएएस मित्ताली सेठी की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

पंजाब में जन्मी, चेन्नई से मास्टर डिग्री

पंजाब के जालंधर में जन्मी मित्ताली छोटी उम्र से ही पढ़ाई के मामले में अव्वल रहीं हैं. 12वीं के बाद उन्होंने डेंटल डिग्री (बीडीएस) के लिए अमृतसर से पढ़ाई की. इसके बाद मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए वो चेन्नई गई और वहां से ऑर्थोडॉन्टिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की. 

‘रास्ता ही मंजिल है बाबू मोशाय’

सफलता की राह में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में एक बार बायो में ‘रास्ता ही मंजिल है बाबू मोशाय’ कोट लिखा हुआ था. इस लाइन की तरह ही उनकी सक्सेस जर्नी भी रही है. उनके जीवन में यू टर्न की तरह महाराष्ट्र का गढ़चिरौली रहा. दरअसल, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक युवा शिविर में उन्होंने भाग लिया और उस दौरान उन्हें विकास क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर मिले और उनसे उन्हें डॉक्टरी से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली.

सिविल सेवा में आने का फैसला

एक दोस्त ने उन्हें सिविल सेवा के बारे में बताया और उसके बारे में जानने के बाद उनकी रुचि जगी. यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में एक बार हाथ आजमाने का सोचा. पांडिचेरी में वो नौकरी करती रही और बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी.

दो बार असफल, तीसरी बार में सफलता

मित्ताली सेठी ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी जारी रखी. खुद पढ़ाई की और बिना कोचिंग के आखिर में सफलता हासिल कर ली. शुरुआत में दो बार उन्हें असफलता हासिल हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऑनलाइन संसाधनों के अलावा टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू की मदद से परीक्षा की तैयारी जारी रखी. तीसरे प्रयास में वो सफल हो गई और आईएएस अफसर बन गईं. 2017 में तीसरे प्रयास में उन्होंने 56 वीं रैंक हासिल की और इस तरह से एक डॉक्टर, आईएएस अधिकारी बन गईं. आज कई लोगों को मित्ताली सेठी की सफलता की कहानी प्रेरित करती है.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: न कोचिंग, न डबल अटेम्प्ट; पहली बार में ही क्रैक किया यूपीएससी, कौन है 22 साल की आईएफएस मुस्कान जिंदल

