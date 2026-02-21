Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: आसान नहीं था सफर, 40 की उम्र में दो बच्चों की मां ने ऐसे पास की यूपीएससी परीक्षा; बन गईं IAS अफसर

UPSC Success Story: आसान नहीं था सफर, 40 की उम्र में दो बच्चों की मां ने ऐसे पास की यूपीएससी परीक्षा; बन गईं IAS अफसर

UPSC Success Story of IAS Nisa Unnirajan: आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिखाती हैं कि उम्र, जिम्मेदारियां कभी अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकती हैं. अगर आप कुछ बनने का ठान लें तो उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है. आइए IAS निसा उन्नीराजन की सक्सेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:17 PM IST
UPSC Success Story of IAS Nisa Unnirajan: कहते हैं सफलता की कोई आखिरी सीढ़ी नहीं होती है. जब तक मन में उस एक शिखर पर पहुंचने का ख्वाब पूरा न हो जाए जहां हम खुद को देखकर अपनी नजर में गर्व महसूस कर सकते हैं. इसके लिए उम्र की भी कोई सीमा तय नहीं होती है. बस खुली आंखों से देखने वाले सपने को पूरा करने की तमन्ना मन में जिंदा होनी चाहिए. फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है. इसका एक उदाहरण दो बेटियों की मां है जिनकी उम्र 40 साल थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. 6 बार की असफलता ने उन्हें कमजोर नहीं होने दिया. उनकी रीढ़ की हड्डी बार-बार की असफलता से कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होती चली जा रही थी. हम बात कर रहे हैं केरल की रहने वाली निसा उन्नीराजन की जिन्होंने असफलता हाथ लगने पर भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखा. इसके साथ ही उनके नाम के आगे आईएएस लग गया. आइए IAS निसा उन्नीराजन की सफलता की कहानी जानते हैं.

दो बेटियों की मां, जिम्मेदारियां भी कई

निसा उन्नीराजन के लिए आईएएस बनने का सफर उतना आसान नहीं था. असल में आईएएस निसा की कहानी संघर्ष से भरी हुई है. उन्होंने जब यूपीएससी परीक्षा देने का फैसला लिया तब वो कई जिम्मेदारियों से घिरी हुई थीं. दो छोटी बेटियां थी जिन्हें स्कूल भेजने के लिए रोजाना सुबह जल्दी उठना पड़ता था. वो नौकरी भी करती थीं. घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां कांधे पर थी. ऐसे में यूपीएससी की तैयारी करने का समय सिर्फ रात में मिलता था. उन्होंने रात के अंधेरे को जिंदगी में उजाला लाने के लिए इस्तेमाल किया. रात के सन्नाटे में किताबों के शोर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट जाती थीं.

प्रेरणा से भरी है सफलता की कहानी

निसा की सफलता की कहानी के प्रेरणा से भरी हुई है. उनकी जिंदगी में एक चुनौतियां नहीं बल्कि कई चुनौतियों ने जगह बना रखी थी. सेहत सही नहीं रहती थी और उन्हें सुनाई भी कम देता था. इन सबके बावजूद वो इन सबको एक अवसर की तरह देखती थी. वो कोट्टायम के उप-कलेक्टर रंजीत से प्रेरित हुई थी जो इस तरह की परिस्थिति होने पर सफल हुए थे और वो निसा के लिए प्रेरणा बन गए जिससे वो सफलता की सीढ़ी चढ़ सकी.

35 की उम्र में यूपीएससी की तैयारी

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने के समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी लेकिन असफलता से बार-बार सफलता का दरवाजा बंद हो जाता और फिर से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी. इस तरह से एक या दो बार नहीं बल्कि उन्हें 7 बार असफलता का सामना करना पड़ा. इसके बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो साल 2024 में उस वक्त सफल हुईं जब उनकी उम्र 40 साल थी. ऑल इंडिया रैकिंग के साथ 1000 वीं रैंक हासिल हुई और 40 की उम्र में दो बेटियों की मां आईएएस बन गईं.

ससुराल वालों का मिला साथ

निसा के पति और ससुराल वालों ने भी साथ दिया था. उनकी सफलता के पीछे उनके पति अरुण का पूरा सपोर्ट रहा. घर के काम में साथ देने से लेकर हौसला बढ़ाने तक में एक बड़ा योगदान रहा. निसा ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनके सफल होने तक के सफर में उनके पति और ससुराल वालों ने पूरा साथ दिया. उनके बिना ये मुमकिन नहीं था. पति और ससुराल का सपोर्ट मिलने के बाद ही निसा अपना IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा कर पाई थीं.

दो बेटी की मां कैसे बनीं IAS अधिकारी?

IAS अधिकारी निसा उन्नीराजन के अनुसार वो यूपीएससी की तैयारी बहुत चतुराई से करती थीं. यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन उसे पहले उन्होंने छोटे-छोटे भागों में डिवाइड किया. इसके बाद वो तुरंत रिवीजन के लिए नोट्स तैयार कर लेती थी. खुद को प्रेरित करने के लिए वो यूपीएससी टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ती रहती थी और उनकी सफलता से खुद को प्रेरित करती थीं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: गर्लफ्रेंड ने तोड़ा दिल... बिहार के छोरे का साइलेंट ऐलान, ‘मेरा इंतकाम देखेगी’, यूपीएससी में 48 रैंकिंग से बन गए IAS

Simran Singh

 UPSC Success Story

