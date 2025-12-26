इंजीनियर से IAS बनने का सफर... यूपीएससी में 2 बार फेल, वंशिका यादव को ऐसे मिली सफलता

Advertisement
UPSC Success Story of IAS Vanshika Yadav: यूपीएससी परीक्षा में दो बार असफल होने के बाद तीसरी बार में टॉप करने वाली आईएएस वंशिका यादव के बारे में आज हम आपको बताने रहे हैं. आइए इनकी सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:24 PM IST
UPSC Success Story of IAS Vanshika Yadav: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है जिसमें पास होने वालों की संख्या उतनी नहीं होती जितनी ज्यादा उम्मीदवारों की लाइन लगी होती है. इस परीक्षा में असफलता के बाद सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा की तरह होते हैं. उनकी सफलता की कहानी से कमजोर इरादे को भी मजबूती मिल जाती है. आज हम जिस आईएएस वंशिका यादव की बात करने जा रहे हैं उन्होंने अपनी सफलता तक पहुंचने की जर्नी में असफलता का पहले सामने किया है. एक बार नहीं बल्कि दो बार असफल हुई और यूपीएससी में टॉप किया है. आइए आईएएस वंशिका यादव की सफलता की कहानी जानते हैं.

इंजीनियर से UPSC तक

दिल्ली की रहने वाली वंशिका यादव ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में सिस्को (Cisco) नामक कंपनी में काम किया. एक अच्छी खासी सैलरी के साथ करियर सेट था लेकिन सिविल सेवा में देश के लिए कुछ करने का इरादा ज्यादा बुलंद था और उसे पूरा करने की इच्छा ने रातों की नींद चुरा रखी थी.

हाई-पैकेज नौकरी को ठुकराया

हाई-पैकेज वाली जॉब के सामने उनका आईएएस बनने का सपना बड़ा निकला और उन्होंने लोगों की परवाह किए बिना नौकरी से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट गई. इसके लिए उन्होंने दिन-रात एक कर दी.

2 बार असफल, तीसरी बारी में सफलता

जितना सोचा था उतना आसान सफर नहीं रहा. वंशिका को पहले दो प्रयासों में असफलता हासिल हुई. तीसरे प्रयास में वो मजबूत इरादों के साथ रही और उन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने के लिए रणनीति बदल दी. इसका परिणाम ये देखने को मिला कि तीसरे प्रयास में उन्हें बेहतरीन सफलता मिली

ऑल इंडिया रैंकिंग में 6 रैंक

2019 में वंशिका यादव ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की. 2025 में उन्होंने 1046 अंक हासिल किए. ऑल इंडिया छठी रैंक (AIR 6) हासिल कर लाखों अभ्यर्थियों के लिए वो एक प्रेरणा बन गई. उनकी सफलता की जर्नी में परिवार का साथ रहा और वो आईएएस ऑफिसर बन गईं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: हेड कांस्टेबल की बेटी ने रचा इतिहास, 8वीं रैंक के साथ बन गई IAS; जानें इशिता राठी की सफलता की कहानी

