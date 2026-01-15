Advertisement
UPSC Success Story: न कोचिंग, न डबल अटेम्प्ट; पहली बार में ही क्रैक किया यूपीएससी, कौन है 22 साल की आईएफएस मुस्कान जिंदल

Success Story, IFS Muskan Jindal: बिना कोचिंग और पहली बार में यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने वाली मुस्कान जिंदल कौन है और कैसे उन्होंने सफलता हासिल की है. ये जानने के साथ ही आइए आईएफएस मुस्कान जिंदल द्वारा बताए गए यूपीएससी सक्सेस टिप्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 04:01 PM IST
UPSC Success Story of IFS Muskan Jindal: जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए बस खुद पर विश्वास और मेहनत को लेकर आपकी ईमानदारी होनी चाहिए. बिना किसी महंगी कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लास लिए आप सफलता हासिल कर सकते हैं. बार-बार परीक्षा भी नहीं देनी पजड सकती है बस आपका हौसला मजबूत होना चाहिए. इसका एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की रहने वाली मुस्कान जिंदल हैं. सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने कर दिखाया कि कैसे बिना कोचिंग लिए भी पहले प्रयास में सफल हो सकते हैं. आइए आईएफएस ऑफिसर मुस्कान जिंदल की सफलता की कहानी जानते हैं.

कौन है आईएफएस मुस्कान जिंदल?

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नगर परिषद बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेस 2 में आईएफएस मुस्कान जिंदल रहती है. इनके पिता एक बिजनेसमेन हैं और माता हाउस वाइफ हैं. परीवार में दो बहनें हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने बद्दी के एक प्राइवेट स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की है.12वीं बोर्ड परीक्षा में 96.4 प्रतिशत अंक हासिल करने के साथ स्कूल में पहले स्थान प्राप्त किया था.

सिर्फ 22 साल की उम्र में मुस्कान बनी आईएफएस

12वीं के बाद मुस्कान ने चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स डिग्री हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी घर पर ही शुरू की. रोजाना दिन में 4 से 5 घंटे का समय निकालकर वो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करती थी. ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद उम्र कम होने के कारण एक साल ब्रेक लिया और फिर यूपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई किया. साल 2019 में मुस्कान ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की. पहली बार में भी सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने आईएफएस ऑफिसर का पद हासिल कर लिया था.

बचपन का सपना पूरा

सिविस सर्विस में जाने का सपना मुस्कान बचपन से देखती थी और इसके लिए वो स्कूल के समय से ही तैयार थी. एक सही उम्र और ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद मुस्कान ने साल 2019 में यूपीएससी परीक्षा 87वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को सच कर लिया. 

IFS मुस्कान जिंदल के यूपीएससी क्रैक करने के टिप्स

  • सेल्फ कंट्रोल की वैल्यू समझना जरूरी.
  • ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज भी जरूरी है.
  • अपने हिसाब से स्टडी टाइम टेबल का शेड्यूल बनाएं.
  • अपने आपको बैलेंस्ड रखना बहुत जरूरी है.
  • एक टाइम पर एक चीज पर फोकस रखना जरूरी.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: 16 सरकारी नौकरियों को ठुकरा... पूरा किया IPS बनने का सपना, जानें तृप्ति की सफलता की कहानी

