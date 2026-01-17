UPSC Success Story: बचपन से नहीं आता नजर, यूपीएससी में सफल; कौन है भारत की पहली नेत्रहीन IFS बेनो जेफिन?

UPSC Success Story of IFS officer Beno Jeffin: भारत में कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है जिसे देना और उसमें सफलता हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है. हालांकि, अगर कुछ हासिल करने का इरादा मजबूत हो और खुद पर भरोसा हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है. भले ही परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो लेकिन कोशिश करने से सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं. इसका एक उदाहरण और हजारों-लाखों के लिए प्रेरणा बनीं बेनो जेफिन हैं. बचपन से ही वो देख नहीं सकती था 100 प्रतिशत नेत्रहीन होने के बाद भी आज वो देश के विदेश सेवा के लिए आंख बनी हुई हैं. जी हां, बेनो जेफिन एक आईएफएस ऑफिसर हैं और उन्होंने यहां तक सफर कई कठिनाइयों का सामना कर तय किया है.

माता-पिता का पूरा साथ मिला

चेन्नई की रहने वाली बेनो जेफिन ने पिता ल्यूक एंथन चार्ल्स रेलवे नौकरी करते थे और मां मैरी पद्मजा एक हाउस वाइफ थी. चेन्नई में स्थित लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट हाईयर सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग शिक्षा हासिल करने के बाद स्टेला मैरिस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. इसके बाद लॉयला कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया. उन्हें सफलता दिलाने में परिवार वालों का पूरा साथ है जिसके बारे में जेफाइन ने एक बार इंटरव्यू में कहा था. उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो विकलांग है. परिवार वालों का साथ मिलने से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकी.

यूपीएससी क्रैक कर रचा इतिहास

यूपीएससी परीक्षा में न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि वो भारत की पहली नेत्रहीन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर (IFS) ऑफिसर भी बनीं. यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की थी. 25 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया था. इस दौरान उनकी रैंकिंग AIR 343 थी.

प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी

बेनो जेफिन ने यूपीएससी परीक्षा से पहले अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट कर रही थी. इसके अलावा वो भारतीय स्टेट बैंक में भी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर काम कर चुकी हैं. साल 2013-14 में सिविल सर्विस परीक्षा में पास होने के बाद उन्हें आईएफएस ऑफिसर पद मिला लेकिन उनकी नियुक्ति को नेत्रहीनता के कारण रोक रखा था. हालांकि, आखिर में वो हुआ जो होना ही था मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स में आईएफएस ऑफिसर पद पर काम मिला. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के साथ वो भारत की पहली नेत्रहीन आईएफएस बन गईं. इंटरव्यू के दौरान बेनो जेफिन से अधिक सवाल विदेश नीति भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित पूछे गए थे. सभी सवालों का सही जवाब दिया था और फिर उन्हें विदेश मंत्रालय में नौकरी मिल गई.

