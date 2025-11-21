UPSC Success Story: देश सेवा का चढ़ा ऐसा जुनून छोड़ दी NASA की नौकरी, 5वीं बार में बनी IPS, जानें अनुकृति शर्मा की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IPS Anukriti Sharma: आज के सफलता की कहानी में हम बात करने वाले उस महिला की जिसने देशी की सेवा के लिए NASA की नौकरी को ठुकरा दिया. लाखों लोग यहां नौकरी हासिल करने के लिए कई कोशिश करते हैं लेकिन अनुकृति शर्मा ने इन सबकी परवाह किए बिना नाशा की जॉब छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. एक बार नहीं, दो बार नहीं ब्लकि 5वीं कोशिश के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। आइए आईपीएस अनुकृति शर्मा की सफलता की कहानी जानते हैं.

आईपीएस अनुकृति शर्मा की पढ़ाई-लिखाई

राजस्थान में जन्मी अनुकृति जयपुर की रहने वाली है और यहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है. इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ने के बाद उन्होंने बीएसएमएस की डिग्री हासिल की है. इसकी पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से की है. इसके बाद ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी में उन्हें वॉल्केनो रिसर्च में पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

देश सेवा के आगे छोड़ दी 2 लाख की नौकरी

पीएचडी स्टडी के दौरान ही उन्हें नासा से जॉब ऑफर मिला और उन्होंने जॉइन कर लिया. जहां उनकी प्रति माह सैलरी 2 लाख रुपये से ज्यादा रही थी. हालांकि, सैलरी और नासा की नौकरी को ठुकराकर उन्होंने भारत वापसी का सोचा और यहां आकर सिविल परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. आईपीएस अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने के लिए अनुकृति ने अपनी लाखों रुपये की नौकरी को ठुकरा दिया.

5वीं बार में मिली सफलता

साल 2014 में अनुकृति ने यूपीएससी सीएसई परीक्षा की तैयारी शुरू की. पहले अटेम्प्ट 2015 में दिया और प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल कर ली. हालांकि, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में सफल न हो सकी. इसके बाद दूसरी कोशिश की और उसमें प्रीलिम्स में भी पास न हो पाई.

तीसरे प्रयास के बाद चौथी कोशिश 2018 में की ओर 355वीं रैंक हासिल की. ऐसे में उनका सिलेक्शन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के लिए हुआ मगर सपना IPS अधिकारी बनने का था. इस वजह से उन्होंने फिर से 2020 में प्रयास किया और 5वीं बार में अनुकृति को सफलता हासिल हुई और वो IPS अधिकारी बन गईं.

ये भी पढ़ें- Success Story: नहीं थे कोचिंग के लिए पैसे, घर तक दिया था बेच; 20 की उम्र में मिली सफलता; ऐसे बनी DSP चित्रा