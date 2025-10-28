UPSC Success Story: 12वीं बोर्ड परीक्षा से 6 दिन पहले सिर से उठा पिता का साया, पास किए 10 सरकारी नौकरी के एग्जाम, बिना कोचिंग के ऐसे IPS बने संदीप चौधरी

UPSC Success Story of IPS Sandeep Chaudhary: संदीप चौधरी के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उनके सिर से पिता का साया हट गया और जिंदगी के जिस मोड़ पर सबसे ज्यादा जरूरत एक दोस्त के रूप में पिता की होती है उस समय वो दुनिया को अलविदा कह गए. संदीप चौधरी की 12वीं बोर्ड परीक्षा थी जिससे 6 दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया, तब उन्हें पता चला कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है. कार्डियक अरेस्ट से पिता को खो देने के दुख से मानसिक तनाव भी कम नहीं था लेकिन उनकी हिम्मत और पढ़ाई में शुरू से अच्छे होने के कारण 12वीं का बोर्ड एग्जाम दिया और उसमें वो पास भी हुए. इसके बाद यूपीएससी परीक्षा देने तक का सफर शुरू हुआ.

नहीं लिया रेगुलर कॉलेज में एडमिशन

पिता का सिर पर साया न होना कैसे बच्चे की जिंदगी में बदलाव ला सकता है इसे संदीप से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है. 12वीं परीक्षा में पास होने के बाद वो रेगुलर कॉलेज में पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं करा सकते थे. घर की जिम्मेदारियों के आड़े उन्होंने इग्नो से डिग्री हासिल करने का सोचा और वहां से पढ़ाई पूरी की.

10 सरकारी नौकरी परीक्षा में भी पास

पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी पाने के लिए संदीप ने हर एग्जाम को देना चाहा जहां से उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए. लगभग 10 सरकारी नौकरी परीक्षा दी और सभी में वो पास भी हो गए. हैरानी हो सकती है लेकिन 10 के 10 सरकारी नौकरी एग्जाम को उन्होंने बिना कोचिंग के क्रैक किया.

फिर आया जिंदगी में नया मोड़

संदीप गुवाहाटी में असिस्टेंट बैंक मैनेजर पद कार्यरत थे कि उनकी जिंदगी बदलने वाला मोड़ आ गया. उनके साथ रह रहे शख्स के यूपीएससी रिजल्ट ने सब बदल दिया. रूममेट के सिविल सर्विस एग्जाम 2010 रिजल्ट में 13वीं रैंक आई. इसके बाद संदीप ने ठाना कि वो भी यूपीएससी करेंगे. इसके लिए तैयारी शुरू भी कर दी.

पहली बार में यूपीएससी क्लियर

संदीप चौधरी ने ठान लिया था कि वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देंगे जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दिया. बिना कोचिंग के उन्होंने 2014 में हुए यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 158 वीं रैंक हासिल की. पहली बार में ही उन्होंने परीक्षा पास की साथ ही यूपीएससी इंटरव्यू में भी उन्होंने 240 अंक हासिल किए. साइबर अपराध जांच उत्कृष्टता केंद्र (CICE) के एसपी के रूप में तैनात हैं.

