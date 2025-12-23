UPSC Success Story: BTech की डिग्री, IPS बनने का जुनून… नाकामयाबी नहीं बनी कमजोरी, जानें मुनीब भट की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of Muneeb Bhat: हार जाने के डर से जीत का जुनून सिर से हट दें ये सही नहीं है. कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए इरादा मजबूत और मेहनत करने के लिए कमर को कस लेना बेहतर है. आज हम आपको आईपीएस मुनीब भट के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बीटेक करने के बाद भी सिविल सर्विस करने के इरादे को मजबूत रखा और कई बार असफलता हासिल होने के बाद भी आखिरकार उन्हें कामयाबी हासिल हो ही गई. आइए आईपीएस मुनीब भट की सफलता की कहानी और यूपीएससी की तैयारी को लेकर ध्यान देने वाली बातों के बारे में जानते हैं.

बीटेक की डिग्री, सपना अधूरा...

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले मुनीब ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीटेक डिग्री हासिल की. हालांकि, सपना डिग्री के हासिल करने के साथ पूरा नहीं हुआ वो तो सिविल सर्विस में पास होकर देश की सेवा में जुट जाने के बाद पूरा हो पाता. इसलिए मुनीब ने साल 2017 में सिविल सर्विस के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू की. हालांकि, मंजिल तक पहुंचना आसान न था. कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद राह साफ नजर आ सकी.

बार-बार की असफलता नहीं बनी कमजोरी

अच्छी बात ये रही कि असफलता के सामने सफलता की राह में ताकत ज्यादा थी. हार को कमजोरी नहीं मजबूती बनाकर मुनीब ने सफलता हासिल की. पहली कोशिश में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में असफल रहे. इसके बाद फिर 2018 में प्रीलिम्स परीक्षा दी और पास हो गए लेकिन फिर से हार का सामना मुख्य परीक्षा में करना पड़ा. बार-बार की हार के बाद 2021 में यूपीएससी मेन्स में पास किया. हालांकि, हार का सामना आगे भी करना पड़ा. इंटरव्यू कॉल मिस होने के बाद असफलता से हार नहीं मानी.

आखिरी कोशिश, नई उम्मीद

2023 में जम्मू-कश्मीर पुलिस सर्विस के लिए उन्होंने आवेदन किया. इसके बाद वो प्रोबेशनरी KPS ऑफिसर बन गए. फिर एक बार कोशिश की जो उनके लिए एक आखिरी प्रयास था और उसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की. UPSC परीक्षा में 131वीं रैंक के साथ वो सफल हुए और फिर आईपीएस बन गए.

यूपीएससी तैयारी को लेकर क्या दी मुनीब ने सलाह?

कॉलेज के सेकंड या थर्ड ईयर से तैयारी शुरू करें. 2-3 प्रयासों में असफल होने पर स्टेट सर्विस का प्लान करें. स्टेबिलिटी के बाद UPSC की तैयारी फिर से शुरू कर दें. एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए.

