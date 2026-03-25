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Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: रोज 20 घंटे की पढ़ाई, यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल; पक्षल ने कैसे किया CSE एग्जाम क्रैक?

UPSC Success Story: रोज 20 घंटे की पढ़ाई, यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल; पक्षल ने कैसे किया CSE एग्जाम क्रैक?

UPSC Success Story of Pakshal: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सीएसई एग्जाम है जिसमें एक छोटे से कस्बे के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की है. आइए पक्षल के सक्सेस मंत्र जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:52 PM IST
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UPSC Success Story of Pakshal
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UPSC Success Story of Pakshal: 'तू मेहनत कर इतना कि खुद ब खुद परिणामों का शोर पूरे अवाम में हो जाए' इस लाइन का उदाहरण एक छोटे से जिले से आने वाले पक्षल हैं जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से टॉप 10 लिस्ट में जगह बना ली है. वो जहां रहते हैं उस जगह को भले ही पूरे भारत में न जाना जाता हो लेकिन उनकी सफलता ने पूरे देश में उन्हें एक पहचान जरूर दे दी है. मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से पक्षल आते हैं और उन्हें सिविल परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर सिर्फ अपने जिले का ही बल्कि प्रदेश का नाम भी ऊंचा कर दिया है. दिल्ली में आगे की प्रक्रिया को पूरा कर रहे पक्षल ने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक किया है.

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के पक्षल बने टॉपर

मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग कस्बे से पक्षल आते हैं जो कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. यहां से निकलकर उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी न हो. देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 8वीं हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन किया. एक सामान्य परिवार से नाता रखने वाले पक्षल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं. पक्षल के पिता नीलेश सेकेट्री स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करते हैं. जबकि, उनकी मां दीप्ति सेकेट्री एक हाउस वाइफ हैं. घर में सीमित संसाधन और आय के बावजूद उन्हें परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया.

रोज 20 घंटे की पढ़ाई

पक्षल की सफलता का महामंत्र उनकी कड़ी मेहनत है. वो हर दिन 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे. बचपन से पढ़ने के मामले में तेज रहे और मेहनत से पीछे न हटकर उन्होंने सफलता हासिल की. एक रणनीति तैयार करके उन्होंने पढ़ाई में फोकस बढ़ाया. लगातार की निरंतरता के साथ उन्होंने सफलता हासिल की. पक्षल ने पढ़ने के साथ-साथ खानपान का भी खास ध्यान रखा जिससे उनके लिए पढ़ाई के दौरान कमजोरी व अन्य समस्याएं बाधाएं नहीं बनी.

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कौन हैं 8वीं रैंक लाने वाले पक्षल सेकेट्री?

पक्षल सेकेट्री (जैन) ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ यूपीएसस परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो पक्षल ने साल 2017 में 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी. एसआईसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं पढ़ने के बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने एक सरकारी स्कूल से की. साल 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), कानपुर से पक्षल ने बीएससी डिग्री हासिल की. अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत पर शोध कर उन्होंने बेस्ट रिसर्च पेपर अवॉर्ड भी हासिल किया है. 

ये भी पढ़ें- UPSC TOPPER Success Story: IAS बनने की जिद्द, मिली तीसरी बार में 9वीं रैंक के साथ सफलता; कौन हैं आस्था जैन?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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