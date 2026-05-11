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UPSC Success Story: डॉक्टर बनने के बाद IAS बनने की जिद, तानों से मिली प्रेरणा; ये महिला ऐसे बनीं कलेक्टर

UPSC Success Story of IAS Priyanka Shukla: आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए कलेक्टर को लेकर मिला ताना ताकत बन गया और उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर आईएएस अफसर बनकर दिखाया. आइए प्रियंका शुक्ला की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 11, 2026, 02:27 PM IST
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UPSC Success Story of IAS Priyanka Shukla
UPSC Success Story of IAS Priyanka Shukla

UPSC Success Story of IAS Priyanka Shukla: क्या आपने कभी सुना है कि तानों के कारण कोई यूपीएससी क्रैक कर लें और आईएएस बन जाए. शायद ऐसा मामला तो पहले कभी सुना नहीं होगा. भला ताने मिलने पर कोई देश की सबसे कठिन परीक्षा क्यों देगा और वो भी तब जब वो इंसान अच्छी खासी डिग्री पहले ही हासिल किए हो और नाम के आगे डॉक्टर लग चुका हो. दरअसल, एक सफलता की कहानी तानों से मिली प्रेरणा वाली है. MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर बन चुकी प्रियंका शुक्ला की सफलता की कहानी जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं. एक बार जब उन्हें किसी महिला ने ये कह दिया कि तुम कहीं की कलेक्टर हो तो बात उनके दिल पर लग गई. इस तरह का ताना उनके दिल पर लगा और उन्होंने उसे अपना जुनून बना लिया. आइए प्रियंका शुक्ला की डॉक्टर से आईएएस बनने तक की सफलता की कहानी जानते हैं.

बचपन से डॉक्टर बनने का सपना

उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रियंका शुक्ला बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छी थी. वो शुरुआत से सपना देखती थी कि वो डॉक्टर बनेंगी और लोगों की सेवा करेंगी. इस सपने को पूरा करने के लिए प्रियंका ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की. मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद उन्होंने लखनऊ की किंग जाॅर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. साल 2006 में MBBS डिग्री हासिल करने के बाद वो डाॅक्टर बन गईं.

एक महिला से मिला ताना बना ताकत

डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा हो गया लेकिन लाइफ ने एक यू टर्न उस समय लिया जब वो एक स्लम एरिया में गईं. दरअसल, वहां पर उन्होंने देखा कि एक महिला गंदे पानी का इस्तेमाल कर रही है और बच्चों को भी वहीं पानी दे रही है. ये सब देखकर प्रियंका ने जब महिला को समझाने का सोचा तो उन्हें जवाब में उस महिला ने कहा कि 'क्या तुम कहीं की कलेक्टर हो' बस फिर क्या था, ये ही ताना प्रियंका के दिल को छू लेने वाला रहा. प्रियंका ने सोच लिया कि वो आईएएस अफसर बनकर ही इस ताने का जवाब देगी.

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2009 में बनीं आईएएस अधिकारी

ताने का जवाब आईएएस बनकर देने का ठान लिया और इसके लिए प्रियंका ने डॉक्टरी छोड़ दी. यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट गईं. देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास करने का सोचा और खुद पर काम किया. पहली बार में यूपीएससी में असफलता हासिल हुई, लेकिन फिर से साल 2009 में उन्होंने जब यूपीएससी एग्जाम दिया तब उन्हें 73वीं रैंक हासिल हुई. इसके साथ ही प्रियंका के नाम के आगे आईएएस लग गया. 

IAS अधिकारी बनने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला और पहली पोस्टिंग जशपुर में हुई. अपने काम के लिए प्रियंका शुक्ला को जाना जाता है. कोरोना महामारी के समय उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने में अपनी खास भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति मेडल से भी सम्मानित किया गया था.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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