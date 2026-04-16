Advertisement
trendingNow13181005
Hindi Newsशिक्षाUPSC Success Story: गांव में 10वीं पास करने वाली पहली लड़की, छोटी उम्र में हुई शादी! ऐसे बनीं IAS ऑफिसर

UPSC Success Story: गांव में 10वीं पास करने वाली पहली लड़की, छोटी उम्र में हुई शादी! ऐसे बनीं IAS ऑफिसर

UPSC Success Story of Savita Pradhan: एक ऐसी महिला की संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई लेकिन खुद को संभालते हुए वो कर दिखाया जो शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है. आइए IAS अधिकारी सविता प्रधान की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story of Savita Pradhan
UPSC Success Story of Savita Pradhan

UPSC Success Story of Savita Pradhan: मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आदिवासी परिवार में सविता प्रधान का जन्म हुआ था. उनकी जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष था और हर मोड़ पर एक नई चुनौतियां भी थी. परिवार के लोगों का काम दो वक्त की रोटी कमाने जितना था. धान की कटाई, गोबर उठाना, महुआ बीनना समेत अन्य काम करते थे और ये सभी काम उन्हें भी करना पड़ता था. वो एक ऐसे गांव में रहती थी जहां बच्चों को पढ़ाते नहीं थे. वहां की बेटियां स्कूल नहीं भेजी जाती थी. मगर सविता के माता-पिता ने उन्हें 10वीं तक पढ़ाया और वो पूरे गांव में अकेली लड़की थीं जिन्होंने 10वीं पास की थी. आइए IAS सविता प्रधान की सफलता की कहानी जानते हैं.

2 रुपये बचाने के लिए चलती थी 7KM पैदल

10वीं पास करने के बाद सविता का एडमिशन शासकीय स्कूल में किया गया. ये स्कूल उनके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर था. स्कूल से गांव तक आने और जाने के लिए बस का साधन था जो एक तरफ का 1 रुपया किराया से चलती थी. दो तरफ से आने-जाने में 2 रुपये लग जाते थे. घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हर दिन 2 रुपये तक भी खर्च कर पाती. इसलिए कई बार गांव से स्कूल और स्कूल से गांव आना-जाना पैदल कर लेती थी.

10वीं के बाद 11वीं में साइंस स्ट्रीम

डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली सविता ने 10वीं पास कर लेने के बाद 11वीं मेडिकल साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया. बायोलॉजी से पढ़ाई शुरू की और सभी स्टूडेंट्स की तरह वो भी डॉक्टर बनने का सपना देखती थी. पढ़ाई पूरी होने से पहले घर पर रिश्ता आ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

झूठे वादे, नरक जैसा मिला ससुराल

सविता पढ़ाई कर रही थी और उस बीच ही ही एक बड़े घर का रिश्ता आया जो आदिवासी परिवार में आना एक बड़ी बात हुआ करता था. उनके पिता ने भी ज्यादा सोचा नहीं और अपनी बेटी से 10 बड़े लड़के के साथ रिश्ता पक्का कर दिया. डॉक्टर का सपना पूरा करने और आगे की पढ़ाई का आश्वासन देते हुए सगाई कर दी गई. उसके बाद 16 साल की लड़की की शादी कर दी गई.

अंडरगारमेंट्स में रोटी छुपाने को मजबूर

नाम का बड़ा घर, सविता के लिए जेल से कम नहीं था. शादी के बाद पति सभी के सामने पीटा, धमकाया और बेइज्जती करता था. पूरे घर की सफाई नौकरी की तरह करवाते थे. सविता उस घर में इतने दर्द के साथ रहती थी कि उसे रोटी तक नसीब नहीं होती थी. कई बार वो अपने अंडरगारमेंट में रोटी को छिपा लेती थी और फिर बाथरूम में जाकर खाती थी. हर दिन वो किसी न किसी तरह से घरेलू हिंसा सहती थी.

दो बच्चों की मां बन जाने के बाद भी जुल्म नहीं हुए कम

सविता दो बच्चों की मां बन चुकी थीं लेकिन उनके साथ बुरा व्यवहार करना बंद नहीं हुआ. हाथ-पैरों पर कट के निशान हैं. हर दिन का अत्याचार सहन करते हुए जब एक बार सविता ने हार मान ली तो उन्होंने मौत का रास्ता चुना. दोनों बेटों को सुला देने के बाद उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की और सामने से सास ने देख लिया लेकिन ऐसे नजरअंदाज किया कि जैसे कोई है ही नहीं. इसके बाद सविता रुकी और उन्होंने सोचा कि वो ऐसे लोगों की वजह से अपनी जान नहीं देंगी.

ससुराल से भागकर, बदली किस्मत

सविता अपना ससुराल छोड़कर चचेरी बहन की भाभी के घर रहने चली गई. वहां ट्यूशन पढ़ाया और पार्लर का काम भी करती थी. इस तरह से आगे की पढ़ाई की लेकिन बीच-बीच में पति आ जाता था और उनके साथ मारपीट करता था. एक बार वो एग्जाम देने जा रही थी, अचानक उनका पति आया और एक बाल्टी में पेशाब करके उन पर फेंक दिया. वो फिर से नहाकर परीक्षा देने गई.

सविता का संघर्ष, पहली बार में सफलता

सविता की मेहनत एक दिन रंग लाई. उन्होंने सरकारी नौकरी के इरादे से मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा देने की तैयारी शुरू की. राज्य के सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने पहली बार में सफलता हासिल की. एक आदिवासी स्टूडेंट के रूप में पास होने पर उन्हें 75 हजार रुपये का स्कोलरशिप मिला.

यूपीएससी में पास, ऐसे बनीं आईएएस

साल 2017 में सविता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया. पहली बार में यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू में भी सफलता हासिल की. इस तरह से सविता ने आईएएस का पद हासिल किया. अब वो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार और अन्य तरह से मदद करती हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: 5 बार फेल, फिर भी नहीं मानी हार; आरक्षण का यूज किए बिना IAS बनीं अरुणा

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

 UPSC Success Story

Trending news

'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
women reservation
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
Rajya sabha
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
amit shah
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
Supreme Court
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
muslim women
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
Nitesh Rane
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
amit shah news
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
Pakistan
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
Mamata Banerjee
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए
iran america war
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए