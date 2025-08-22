पिता बेचते पान; बेटी ने क्रैक कर ली UPSC परीक्षा, अब गृह मंत्रालय में बनी राजभाषा अधिकारी

Shweta Bhagat UPSC Success Story: अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है, लेकिन ये सिर्फ सुनी-सुनाई बात नहीं है बल्कि ऐसा हकीकत में भी होता है. ऐसे तमाम लोग हैं हमारे ही बीच जो दिन-रात की मेहनत करके आखिरकार अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं. ऐसी ही सफलता की कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो अब गृह मंत्रालय में राजभाषा अधिकारी बन गई हैं.

कोलकाता में पान बेचते पिता

हम बात कर रहे हैं बिहार के गया की रहने वाली श्वेता भगत की, जो अब राजभाषा अधिकारी बन गई हैं. उनकी पोस्टिंग इंदौर में हुई है. साल 2024 के आखिरी महीने में उन्हें पोस्टिंग मिली थी. बता दें, श्वेता भगत के पिता कोलकाता में पान बेचने का काम करते हैं. ऐसे में उनकी इस सफलता के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है.

श्वेता भगत की पढ़ाई

श्वेता भगत की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने कोलकाता से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की. वहीं, साल 2024 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करके गृह मंत्रालय में राजभाषा अधिकारी की पोस्ट हासिल की.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पिता गांव में रहकर खेती करते थे. कमाई उतनी नहीं हो पाती थी, इसके लिए वह कोलकाता चले गए. वहां जाकर पापा ने पान बेचने का काम शुरू किया. पान की दुकान से थोड़ी बहुत कमाई हो जा रही थी, तो उन्होंने एक मकान किराए पर लिया और मुझे भी वह अपने साथ ले गए है. ऐसे में पढ़ाई उनकी ज्यादा कोलकाता में ही हुई.

पापा ने किया हमेशा सपोर्ट

उन्होंने बताया आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद पिता ने कभी उन्हें पढ़ने से नहीं रोका. बल्कि हर मोड़ पर उनके साथ खड़े और सपोर्ट किया. यही वजह है कि वह आज इस मंजिल तक पहुंच पाई हैं.

