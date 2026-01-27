सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ बाबू की चर्चाएं... कौन हैं ये और कैसे बन सकते हैं आईएफएस अधिकारी?

Who is IFS Siddharth Babu: भारत के 77 वें गणतंत्र दिवस के आयोजन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय की सबसे ताकतवर महिला यानी ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हुईं. साथ में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा भी देखे गए. ईयू के दोनों बड़े नेताओं का भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आना गहरे संबंध को बताता है. आयोजित हुए समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा एक शख्स को और देखा जा रहा था जो पीएम मोदी के पास तो कभी उर्सुला वॉन डेर के पास जाते दिख रहे थे. आखिर आईएफएस सिद्धार्थ बाबू कौन है जो दोनों बड़े नेताओं के बीच रहकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था? तो आइए जानते हैं.

उर्सुला वॉन के साथ दिख रहा शख्स कौन?

कभी मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से तो कभी पीएम मोदी से बात करते दिख रहे इस शख्स का नाम सिद्धार्थ बाबू है जो भारत और विदेश के बीच अच्छे संबंध बनाने का काम करते हैं. दरअसल, VIP के बीच दिख रहे सिद्धार्थ बाबू भारतीय विदेश सेवा में काम करते हैं. साल 2017 बैच के अधिकारी सिद्धार्थ बाबू विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं. 26 जनवरी 2026 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में बहुत जरूरी दायित्व निभा रहे थे.

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ बाबू की जमकर तारीफ की जा रही है. गणतंत्र दिवस के मंच पर लीडर्स के साथ ट्रांसलेटर के तौर पर काम करते दिख रहे सिद्धार्थ को पसंद किया जा रहा है. एक यूजर का कहना है कि वो भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक कहानी को बताने के लिए खास भूमिका निभा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने ट्रांसलेटर को धन्यवाद भी कहते हुए कमेंट किया कि वो बहुत अच्छे से मंच पर वैश्विक नेताओं के साथ संवाद कर रहे हैं. जबकि, एक यूजर ने ये भी लिखा कि गणतंत्र परेड में सबसे कठिन काम ट्रांसलेटर का रहा जिसने चीफ गेस्ट और पीएम मोदी के बीच के संवाद को ट्रांसलेट किया.

कितने पढ़े-लिखे हैं आईएफएस सिद्धार्थ बाबू?

केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले सिद्धार्थ बाबू ने यहां से ही 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री प्राप्त की. इसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की. पहली बार में असफलता हाथ लगने के बाद उन्हें UPSC 2016 में अच्छी रैंकिंग हासिल हुई. सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 15 रही. इसके बाद उन्होंने भारतीय विदेश सेवा यानी IFS का विकल्प चुना.

कई भाषाओं का ज्ञान

आईएफएस सिद्धार्थ बाबू को अलग-अलग भाषाओं का भी ज्ञान है. उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, मोंटेरे से भाषा की पढ़ाई की. उस दौरान उन्होंने कूटनीतिक और डिप्लोमैटिक शिष्टाचार भी सिखा. मंडेरिन भाषा के अलावा उन्हें चीनी भाषा भी आती है. मिडलबरी इंस्टीट्यूट में उन्हें उच्च चीनी भाषा अध्ययन के लिए भी सिलेक्ट किया जा चुका है. पीएम मोदी और विदेशी नेताओं के बीच ट्रांसलेटर के तौर पर काम करने के लिए भी आईएफएस सिद्धार्थ बाबू को जाना जाता है.

कैसे बन सकते हैं आईएफएस?

भारत की नागरिक होनी जरूरी है और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए. इसके बाद यूपीएससी परीक्षा (UPSC CSE) में पास होने वाले उम्मीदवार को आईएफएस पद के लिए योग्य माना जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार का चयन हो सकता है. गौर करने वाली बात ये है कि IFS के लिए रिक्तियों की संख्या कम होती है जिस वजह से टॉप 100 रैंक से 150 रैंक वाले उम्मीदवार आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं.

