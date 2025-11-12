UPSC Success Story: ट्रेन हादसे ने सब छीना पर हौसला बुलंद, बिना हाथ-पैर के यूपीएससी क्रैक, ये है सरकारी अफसर सूरज की कहानी

UPSC Success Story of Suraj Tiwari: साल 2017 सूरज के लिए एक काली रात की तरह था. अगर वो हिम्मत से काम न लेते तो जीवन भर अंधेरी कोठरी में रहने जैसा हो जाता है. हालांकि, अपने हौसले को बुलंद रख सूरज ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज वो कई लोगों के लिए एक प्रेरणिक मिसाल हो सकते हैं. एक ट्रेन हादसे ने उनके साथ-साथ पूरे परिवार को झकझोर दिया था. मगर सूरज ने हिम्मत से काम लिया और यूपीएससी परीक्षा में सफल होकर हर किसी को हैरान कर दिया. आइए सूरज तिवारी की सफलता की कहानी जानते हैं.

गंवाए दोनों पैर, 1 हाथ और 1 हाथ की उंगलियां

मैनपुरी जिले के रहने वाले सूरज तिवारी के लिए 24 जनवरी 2017 की तारीख ने सब बदलकर रख दिया. गाजियाबाद के दादरी में एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें सूरज ने अपने दोनों पैर गंवा दिए. साथ ही एक हाथ और एक हाथ की तीन उंगलियां भी ट्रेन हादसे के दौरान कट गई. ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें कई महीनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा. इसके बाद 3 महीने तक घर पर भी बेड रेस्ट पर रहे. कुछ ही महीनों में उनके भाई की भी मौत हो गई और अकेले परिवार की देखभाल के लिए सूरज बचे थे.

पिता का दर्जी का काम

सूरज पर भी परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई. कुरावली तहसील के रहने वाले सूरज के पिता की कुरावरी में एक दर्जी की दुकान थी. वो एक छोटे से दर्जी थे जिससे घर खर्च जितनी कमाई निकाल लेते थे. हालांकि, सूरज भी यूं घर बैठे सब देख नहीं सकते थे. हाथ-पैर के खो जाने के दुख को कमजोरी बनने नहीं दिया इरादा बुलंद रखा और फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए.

एक साल में ही कॉलेज की पढ़ाई शुरू

साल 2018 में वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गए और बीए में एडमिशन ले लिया. ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद 2021 में उन्होंने एमए की डिग्री के लिए पढ़ाई शुरू की. साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी.

दिन के 17 घंटे करते थे पढ़ाई

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए सूरत दिन-रात पढ़ाई करते थे. बताया जाता है कि वो हर दिन लगभग 17 घंटे का समय पढ़ने के लिए खर्च करते थे. व्हील चेयर पर बैठकर यूपीएससी की तैयारी करते थे. इस दौरान उन्होंने कोई कोचिंग या अन्य क्लास नहीं ली.

1 साल में ही हुए यूपीएससी में सफल

सूरज तिवारी ने एक साल की तैयारी में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 को क्रैक किया. इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के साथ परिवार का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया. 917 वीं रैंक हासिल करने वाले सूरज का चयन रैंक के आधार पर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस (IIS) में हुआ. वर्तमान में सूरज आईआईएस ऑफिसर हैं और कई लोगों के लिए एक प्रेरणिक मिसाल है.

