UPSC Success Story: मां सरकारी सचिव रिटायर, पिता थे IAS, बेटी बन गई अरुणाचल की पहली महिला IPS; जानें तेंजिन यांग्की की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IPS Tenzin Yangki: किसी काम को करने की लग्न अगर मन में हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है. इस बात पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग की रहना वाली तेंजिन यांग्की ने ठप्पा लगा दिया है. पूरे राज्य में पहली महिला आईपीएस बनकर सिर्फ परिवार के लोगों का सीना चौड़ा नहीं किया है बल्कि इतिहास के पन्नों में भी नाम दर्ज कर लिया है. सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को क्रैक करने के बाद आईपीएस पद की प्राप्ति की है. आइए अरुणाचल की पहली महिला IPS तेंजिन यांग्की की सफलता की कहानी जानते हैं.

पिता थे आईएएस, मां सरकारी सचिव रिटायर

अरुणाचल की पहली महिला IPS तेंजिन यांग्की के माता पिता भी सरकारी पदों पर रहे हैं. उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके बारे में बताया गया है कि वो IAS अधिकारी थे. तेंजिन यांग्की की माता सरकारी सचिव थी अब रिटायर हो चुकी है. भारतीय पुलिस सर्विस और अरुणाचल राज्य के इतिहास में तेंजिन यांग्की का नाम दर्ज हो चुका है.

यूपीएससी 2022 परीक्षा में पास

तेंजिन यांग्की ने यूपीएससी सीएसई 2022 परीक्षा दी थी जिसमें उन्होंने 545वीं रैंक हासिल की थी. ये पहली महिला रही जिन्होंने जेंडर बैरियर का ताला तोड़ा और देश सेवा की राह को अपनाया. खूब मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई और वो IPS बन गईं.

आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ

भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी तेंजिन यांग्की की सफलता की कहानी अपने मंडे मोटिवेशन सीरीज के तहत साझा की है. आईपीएस बन जाने के बाद तेंजिन को नारी शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है जो राज्य की बेटियों को बड़े सपने देखने की उम्मीद दे सकेगी.

