UPSC Success Story: TCS की नौकरी छोड़ी, बनीं यूपीएससी टॉपर; जानें कौन हैं IAS सुरभि गौतम?

UPSC Success Story of IAS Surabhi Gautam: एक छोटे से गांव की लड़की जो अंग्रेजी में खास अच्छी नहीं थी लेकिन टॉपर से भी कम नहीं थी. टाटा की कंपनी में नौकरी लगने के बाद देश की सेवा करने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उन्होंने लगी लगाई नौकरी को छोड़कर यूपीएससी करने का सोचा. आज हम आपको IAS सुरभि गौतम की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जो संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल है.
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UPSC Success Story of IAS Surabhi Gautam: एक छोटे से गांव से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) को पास करना आसान नहीं होता. IAS अधिकारी सुरभि गौतम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. अंग्रेजी सबसे मजबूत विषय नहीं था, लेकिन पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहीं. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें टाटा समूह की कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उनका सपना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं था. देश सेवा का जुनून उन्हें सिविल सेवा की ओर खींच लाया. उन्होंने सुरक्षित करियर को छोड़कर UPSC की तैयारी का कठिन रास्ता चुना और अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और लगन के दम पर IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा किया. उनकी सफलता की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा की तरह है. आइए IAS सुरभि गौतम की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.
मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमदरा गांव की रहने वाली सुरभि ने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के स्कूल से ही हासिल की. बचपन से वो पढ़ाई में अच्छी थीं. उन्होंने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान 93.4 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. मैथ्स में पूरे 100 अंक आने के कारण और अच्छे नंबरों से पास होने की वजह से उनका नाम स्टेट की मेरिट लिस्ट में आया था. कक्षा 12वीं में भी वो अच्छे अंकों से पास हुईं थी. इसके बाद मध्य प्रदेश के राज्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल हुईं और फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला.
इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. वो सभी तरह से टॉप रैंक में आती थीं लेकिन अंग्रेजी सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर था और अंग्रेजी सही से न आने के कारण उनका मजाक बनता था. हालांकि, उन्होंने मजाक उड़ने पर भी हार नहीं मानी, ठान लिया कि अब अंग्रेजी सीखनी है जिसके लिए हर दिन वो कम से कम 10 शब्द सीखती थीं. इसके साथ ही उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने का सफर पूरा कर लिया. ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया और कॉलेज चांसलर अवार्ड भी प्राप्त किया.
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इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुरभि गौतम को देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टीसीएस में नौकरी मिली. हालांकि, उनका सपना सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं था, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाकर देश की सेवा करना था. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गईं. तैयारी के दौरान उन्होंने इसरो, बार्क, सेल (SAIL), एमपीपीएससी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और एफसीआई समेत कई प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाएं पास कीं. लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा था. कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने साल 2013 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की.
सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की. एक छोटे से गांव से निकलकर चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और IAS अधिकारी बनीं. उनकी सफलता की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो ये साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत के सामने कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता.
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