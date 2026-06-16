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Success Story: 6 महीने की प्रेग्नेंसी में पति ने छोड़ा, नौकरी की जिद और तलाक; 23वीं रैंक से ऐसे क्रैक किया UPSC

UPSC Success Story of Sunita Jat: पढ़ाई के लिए संघर्ष, नौकरी की जिम्मेदारियां और मां होने का फर्ज, इन सबके बीच भी सुनीता जाट ने अपने सपने को जिंदा रखा. तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की. आइए उनकी प्रेरणादायक सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 16, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:14 PM IST
Success Story: 6 महीने की प्रेग्नेंसी में पति ने छोड़ा, नौकरी की जिद और तलाक; 23वीं रैंक से ऐसे क्रैक किया UPSC
Image Credit: UPSC Success Story sunita jat

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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