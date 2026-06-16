UPSC Success Story of Sunita Jat: सफलता का शोर तो हर तरफ सुनाई देता है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने में झेले गए संघर्ष, टूटन और दर्द को वही इंसान समझ सकता है, जिसकी उपलब्धियों की आज दुनिया तारीफ करती है. मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और हिम्मत की भी जरूरत होती है. सुनीता जाट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. समाज की बंदिशों के बीच उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखा, लेकिन इसी दौरान पिता का साया सिर से उठ गया. जिस पिता की आंखों में बेटी को यूपीएससी अधिकारी बनते देखने का सपना था, वो सपना पूरा होते देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गए. शादी के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं.
नौकरी करने के वादे के बावजूद परिवार और बच्चे की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें अपने सपनों से समझौता करना पड़ा. यूपीएससी इंटरव्यू में असफलता मिलने के बाद उन्हें अपने बच्चे और परिवार को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक बार फिर खुद को संभाला और अपने सपने को जिंदा रखा. आइए सुनिता जाट की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के छोटे से गांव सुवाणा में सुनीता जाट का जन्म हुआ और वहां से ही स्कूलिंग शिक्षा हासिल की. जोश टॉक से बातचीत के दौरान सुनिता जाट ने अपने संघर्ष की कहानी बयां की. उन्होंने बताया कि उनके पिता बचपन से ही उन्हें बड़े सपने दिखाते थे और जहां से वो थी वहां लड़कियों को पढ़ाने का ज्यादा जोर नहीं हुआ करता था. बस एक उम्र में शादी कर दी जाती थी. उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा. रिश्तेदार और समाज उनके पिता को सुनीता की शादी करने के लिए कहते रहते थे लेकिन वो किसी के सुनते नहीं थे और अपनी बेटी को पढ़ाई करवाते रहे.
कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद बेटी को मेडिकल की तैयारी के लिए पिता ने गांव से बाहर भेजने का सोचा और इसके लिए सुनीता कोटा गई. यहां पर कोचिंग ली और APAT परीक्षा में शामिल होने के बाद 27वीं रैंक से सफलता हासिल की जिसके बाद एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया.
BAMS की पढ़ाई के दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया. परीक्षा से पहले उन्हें पिता की मौत का पता चला जिसके बाद वो काफी समय तक मानसिक तनाव में रहीं, लेकिन फिर खुद को संभाला और पढ़ाई फिर से शुरू की. इस दौरान घरवालों ने उनकी शादी करा दी. इसके बाद मेडिकल पीजी परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ सफलता हासिल की. शादी से पहले होने वाले पति ने नौकरी करने का सहयोग जताया था लेकिन बाद में वो ही बदल गया.
शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और उन्हें लगता था कि नौकरी में घरवालों का सपोर्ट मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं था. ससुराल वालों और पति का जोर तो सिर्फ एक बच्चे का रहा, जिस पर आपत्ति जताते हुए सुनीता ने कहा कि वो घर नहीं देश संभालना चाहती हैं और अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने. ,सुनीता अपने घर रहने चली गईं. उस दौरान वो 6 महीने की प्रेग्नेंसी के दौर में थी लेकिन पति साथ नहीं था. उस दौरान उन्हें समाज का ताना भी खूब सुनना पड़ता था.
तलाक के पेपर पति ने भेज दिए थे और सिंगल मदर होते हुए वो कोर्ट और पढ़ाई दोनों को संभालती थीं. उनकी मां ने उन्हें सपोर्ट किया, बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी ली. इसके बाद सुनीता ने UPSC CMS 2025 परीक्षा की तैयारी शुरू की जिसमें उन्हें 23वीं रैंक के साथ सफलता हासिल हुई. वर्तमान में सुनीता जाट दिल्ली के एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर (AMO) के पद पर हैं और लाखों उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.