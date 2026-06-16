UPSC Success Story of Sunita Jat: सफलता का शोर तो हर तरफ सुनाई देता है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने में झेले गए संघर्ष, टूटन और दर्द को वही इंसान समझ सकता है, जिसकी उपलब्धियों की आज दुनिया तारीफ करती है. मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और हिम्मत की भी जरूरत होती है. सुनीता जाट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. समाज की बंदिशों के बीच उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखा, लेकिन इसी दौरान पिता का साया सिर से उठ गया. जिस पिता की आंखों में बेटी को यूपीएससी अधिकारी बनते देखने का सपना था, वो सपना पूरा होते देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गए. शादी के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं.