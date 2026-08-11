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चाय की ठेली से अफसर बनने तक, 10 से ज्यादा परीक्षाओं में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, आखिर कैसे बने असिस्टेंट कमांडेंट

UPSC Success Story: बिहार के मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर चाय-नाश्ते की ठेली लगाने वाले पिता के बेटे घनश्याम जायसवाल ने आर्थिक तंगी और लगातार असफलताओं के बावजूद UPSC परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना पूरा किया. जानिए उनकी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 11, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:37 PM IST
चाय की ठेली से अफसर बनने तक, 10 से ज्यादा परीक्षाओं में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, आखिर कैसे बने असिस्टेंट कमांडेंट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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