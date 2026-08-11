/चाय की ठेली से अफसर बनने तक, 10 से ज्यादा परीक्षाओं में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, आखिर कैसे बने असिस्टेंट कमांडेंट

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैरिया के रहने वाले घनश्याम जायसवाल की कहानी यह साबित करती है कि सीमित संसाधन किसी भी व्यक्ति की सफलता की राह नहीं रोक सकते. आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया. उनके पिता बैरिया बस स्टैंड पर ठेले पर चाय और नाश्ते की दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच घनश्याम ने लगातार मेहनत की और आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना पूरा किया. उनकी यात्रा आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
घनश्याम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित नथुनी भगत विद्यालय से की और यहीं से कक्षा 10 तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने रमेश्वर सिंह कॉलेज से विज्ञान विषय में 12वीं पास की. आगे चलकर उन्होंने राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक किया. स्नातक के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. इसी समय उन्होंने अपने करियर का लक्ष्य तय किया और पूरी गंभीरता के साथ UPSC की तैयारी में जुट गए.
बचपन में घनश्याम का सपना IIT में पढ़कर इंजीनियर बनने का था. हालांकि आर्थिक और अन्य परिस्थितियों के कारण यह सपना पूरा नहीं हो सका. लेकिन उन्होंने निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य को नई दिशा दी. उन्होंने तय किया कि अब सिविल सेवा के जरिए देश की सेवा करेंगे. यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ. उन्होंने पूरे समर्पण के साथ UPSC की तैयारी शुरू की और खुद को नए लक्ष्य के लिए तैयार किया.
घनश्याम की सफलता एक ही प्रयास में नहीं मिली. उन्होंने बताया कि UPSC में सफलता पाने से पहले वह छह बार परीक्षा में असफल रहे. इसके अलावा 10 से अधिक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा. लगातार मिल रही असफलताओं के बावजूद उन्होंने तैयारी छोड़ने के बजाय अपनी कमियों पर काम किया. करीब पांच वर्षों तक लगातार संघर्ष, अनुशासन और मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली. उनकी कहानी बताती है कि असफलता केवल सीखने का अवसर होती है, मंजिल का अंत नहीं.
कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घनश्याम ने कक्षा 12 तक के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. इससे उन्हें अपनी पढ़ाई और तैयारी का खर्च निकालने में मदद मिली. साथ ही पढ़ाने के दौरान विभिन्न विषयों का दोहराव भी होता रहा, जिससे उनकी अपनी तैयारी और मजबूत हुई. उन्होंने समय का बेहतर प्रबंधन करते हुए नौकरी जैसी जिम्मेदारी और UPSC की तैयारी दोनों को साथ लेकर चलाया.
घनश्याम जायसवाल की सफलता यह संदेश देती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है. सीमित आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बार-बार की असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उनकी कहानी युवाओं को यह प्रेरणा देती है कि निरंतर मेहनत, धैर्य और सही रणनीति के साथ किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. यही वजह है कि आज उनकी सफलता उन सभी छात्रों के लिए उम्मीद की मिसाल बन गई है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं.