UPSC Success Story: 16 सरकारी नौकरियों को ठुकरा... पूरा किया IPS बनने का सपना, जानें तृप्ति की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: 16 सरकारी नौकरियों को ठुकरा... पूरा किया IPS बनने का सपना, जानें तृप्ति की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IPS Tripti Bhatt: आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने आईपीएस अधिकारी के सपने को पूरा करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 16 सरकारी नौकरियां छोड़ दी. आइए आईपीएस तृप्ति भट्ट की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:15 PM IST
UPSC Success Story: 16 सरकारी नौकरियों को ठुकरा... पूरा किया IPS बनने का सपना, जानें तृप्ति की सफलता की कहानी

Success Story of IPS Tripti Bhatt: सपना क्या होता है और उसे पूरा करने तक जुनून किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण तृप्ति भट्ट है. आईपीएस बनने तक के सफर में उन्होंने कई त्याग किए. यहां तक की सपनों के आड़े अच्छी से अच्छी नौकरियों के अवसरों को भी नहीं आने दिया. आमतौर पर भारतीय नागरिकों के बीच सरकारी नौकरी का काफी क्रेज रहता है लेकिन तृप्ति भट्ट पर सिर्फ एक जुनून आईपीएस अधिकारी बनने का चढ़ा था और उन्हें अपने इस सपने को पूरा भी किया. आइए आईपीएस तृप्ति भट्ट की सफलता की कहानी जानते हैं.

हमेशा दिया माता-पिता ने साथ

उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली तृप्ति मध्यमवर्गीय परिवार से आती है. बचपन से ही वो एक बड़े सपने के साथ जी रही थी जिसमें माता-पिता का पूरा सहयोग मिला. तृप्ति को शुरुआत से ही उनके पैरेंट्स प्रेरित करते रहे. उन्होंने अपनी पढ़ाई BTech डिग्री हासिल करने के साथ की.

ISRO में मिली नौकरी

पंतनगर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उनको कई जगह से अच्छे-अच्छे जॉब ऑफर्स मिले. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) जैसी कंपनी से भी उन्हें जॉब ऑफर मिला लेकिन उन्होंने कई अच्छे-अच्छे नौकरी के अवसरों को हाथ से जाने दिया.

16 सरकारी नौकरियां छोड़ी

NTPC में असिस्टेंट मैनेजर, इसरो समेत 16 सरकारी नौकरियों को तृप्ति ने छोड़ दिया. सिविल सेवा परीक्षा देना और फिर आईपीएस बनने की चाह ने उन्हें कहीं काम नहीं करने दिया. इसके बाद उन्होंने नौकरियों को ठुकराकर यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा.

पहले प्रयास में मिली सफलता

सभी नौकरियों को ठुकराने के बाद तृप्ति पूरी तरह से UPSC परीक्षा की तैयारी में लग गई. उनकी मेहनत इस कदर रंग ले आई कि पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी 2013 में सफलता हासिल की. ऑल इंडिया रैंक 165 हासिल करने के बाद उनका भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी बनने का सपना पूरा हो गया.

